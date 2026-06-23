Ter, 23 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GRATIDÃO

Diogo Nogueira agradece apoio dos fãs após cancelar shows por problema de saúde

Cantor precisou adiar apresentação no Recife e cancelar show em Aracaju após ser diagnosticado com disfonia intensa causada por infecção viral nas vias aéreas

Reportar Erro
Diogo Nogueira foi diagnosticado com um quadro de disfonia intensa provocado por uma infecção viral Diogo Nogueira foi diagnosticado com um quadro de disfonia intensa provocado por uma infecção viral  - Foto: Divulgação/Globo

O cantor Diogo Nogueira usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio recebidas dos fãs após cancelar um show da turnê “Infinito Samba” por recomendação médica.

O sambista foi diagnosticado com um quadro de disfonia intensa provocado por uma infecção viral das vias aéreas superiores, que afetou suas pregas vocais e o obrigou a interromper temporariamente a agenda de apresentações.

Leia também

• Diogo Nogueira cancela show no Recife por perda de voz; veja nova data e saiba como obter reembolso

• "Candidíase" nas cordas vocais: entenda a condição relatada pelo cantor Diogo Nogueira

• Diogo Nogueira: entenda o que é a laringite bacteriana, doença que afastou o cantor dos palcos

— Minha gente, quero agradecer de coração por todo o carinho e pelas orações que venho recebendo desde ontem! Usarei esse tempo pra cuidar da minha saúde. Não é fácil ficar longe do que mais amo, que é estar no palco com vocês, mas às vezes o corpo pede atenção e a gente precisa respeitar. Por recomendação médica vou precisar fazer repouso e focar na minha recuperação — escreveu o cantor.

O show da turnê “Infinito Samba”, que estava marcado para 27 de junho, em Recife, foi adiado para 28 de agosto. Já a apresentação prevista para Aracaju foi cancelada. Os organizadores informaram que a decisão foi tomada para garantir a recuperação completa do cantor.

O novo problema de saúde acontece pouco mais de um mês após o sambista enfrentar uma laringite bacteriana grave, quadro que também levou ao cancelamento de shows e exigiu tratamento hospitalar. Na ocasião, ele precisou suspender o uso da voz e se afastar dos palcos para recuperação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter