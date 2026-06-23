Diogo Nogueira agradece apoio dos fãs após cancelar shows por problema de saúde
Cantor precisou adiar apresentação no Recife e cancelar show em Aracaju após ser diagnosticado com disfonia intensa causada por infecção viral nas vias aéreas
O cantor Diogo Nogueira usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio recebidas dos fãs após cancelar um show da turnê “Infinito Samba” por recomendação médica.
O sambista foi diagnosticado com um quadro de disfonia intensa provocado por uma infecção viral das vias aéreas superiores, que afetou suas pregas vocais e o obrigou a interromper temporariamente a agenda de apresentações.
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— Minha gente, quero agradecer de coração por todo o carinho e pelas orações que venho recebendo desde ontem! Usarei esse tempo pra cuidar da minha saúde. Não é fácil ficar longe do que mais amo, que é estar no palco com vocês, mas às vezes o corpo pede atenção e a gente precisa respeitar. Por recomendação médica vou precisar fazer repouso e focar na minha recuperação — escreveu o cantor.
O show da turnê “Infinito Samba”, que estava marcado para 27 de junho, em Recife, foi adiado para 28 de agosto. Já a apresentação prevista para Aracaju foi cancelada. Os organizadores informaram que a decisão foi tomada para garantir a recuperação completa do cantor.
O novo problema de saúde acontece pouco mais de um mês após o sambista enfrentar uma laringite bacteriana grave, quadro que também levou ao cancelamento de shows e exigiu tratamento hospitalar. Na ocasião, ele precisou suspender o uso da voz e se afastar dos palcos para recuperação.