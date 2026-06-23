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Música Diogo Nogueira cancela show devido à perda de voz; veja nova data e saiba como obter reembolso Dois meses após suspender agenda profissional para tratar laringite bacteriana grave, artista volta a tratar problema na voz

O cantor Diogo Nogueira precisou cancelar a apresentação da turnê "Infinito samba" que aconteceria no próximo sábado (27), no Recife, devido a uma grave perda de voz nos últimos dias. O artista detalhou o estado de saúde por meio das redes sociais. Há dois meses, em maio deste ano, ele se afastou dos palcos para tratar uma laringite bacteriana grave, que também afetou a voz.

O show na capital pernambucana foi adiado para o dia 28 de agosto, no Teatro Guararapes. A apresentação que Diogo faria no São João de Aracaju (SE), no próximo domingo (29), também não poderá ocorrer, já que o artista precisa seguir sob observação médica.

As medidas foram tomadas "em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica", como explicou a equipe de Diogo Nogueira por meio do Instagram.

O artista lamentou o problema de saúde e prometeu atualizar os seguidores nas redes sociais. "Meu coração está apertado aqui de soltar esse comunicado. Espero em breve voltar com novas e boas notícias", afirmou ele.



O que acontece com os ingressos comprados?

Em comunicado oficial, a equipe de Diogo Nogueira explicou que os ingressos já adquiridos para a turnê “Infinito Samba” Recife continuam válidos para a nova data do show. Também é possível solicitar o reembolso, acessando o site Ticket Work.

Confira a nota na íntegra:

“Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE), prevista para o dia 27 de junho. A nova data será no dia 28/08 no Teatro Guararapes. Além disso, o artista não poderá participar do show no São João de Aracaju (SE), marcado para o dia 29 de junho.

Os ingressos adquiridos anteriormente para a turnê Infinito Samba em Recife (PE) continuarão válidos para a nova data. Caso prefira seguir com o reembolso, acesse o site.

Diogo Nogueira e Orin Produções agradecem a compreensão dos fãs e reforçam o desejo de retornar em breve para celebrar esse encontro com o público”.



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