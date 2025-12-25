A- A+

FAMOSOS Diogo Nogueira faz drinque e curte Natal com família após se separar de Paolla Oliveira Cantor e atriz anunciaram o fim do relacionamento com a atriz na última segunda-feira, 21

Com caipirinha, mas sem pé na areia e Paolla Oliveira. Diogo Nogueira surgiu nas redes sociais na tarde deste Natal, dia 25, celebrando a data em clima de família. Em um vídeo publicado por seu filho, Davi, de 19 anos, o cantor aparece na cozinha, de shorts e sem camisa, preparando um drinque alcoólico.

Este é o primeiro Natal em quase cinco anos que Diogo passa separado de Paolla Oliveira. O cantor e a atriz anunciaram o fim do relacionamento na última segunda-feira, dia 21.





Davi é filho único de Diogo, fruto do casamento de 15 anos com Milena Nogueira, de quem ele se separou em 2018. O artista passou o Natal ao lado do herdeiro e de outros familiares em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

