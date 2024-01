Diogo Nogueira é atração principal da prévia do Ceroula de Olinda; saiba mais

A- A+

O sambista carioca Diogo Nogueira retorna a Pernambuco para apresentar o seu novo álbum, "Sagrado,Vol.1", durante a prévia carnavalesca de um dos blocos mais tradicionais do Carnaval pernambucano - o Ceroula de Olinda, no próximo dia 21 de janeiro. O artista é conhecido por celebrar o samba tradicional e a ancestralidade do ritmo.



O show vai acontecer numa arena montada no Colégio São Bento, em Olinda, que contará ainda com a participação de Xande de Pilares, Boa Ousadia e De Cara com o Samba.

Além dos sucessos conhecidos pelo público, as novas faixas do novo álbum completam o show, como: Herança Nacional (Quero Ver Geral), A Boa do Samba (Coisa Boa) e Meu Samba Anda Por Aí, com participação do seu pai, João Nogueira.



Diogo Nogueira vai dividir o palco com a academia de dança Leandro Azevedo que chega em Olinda com coreografias inéditas para o público, marcando uma parceria entre o cantor e a companhia.

Serviço:

Onde: Colégio São Bento de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro

Quando: 21 de janeiro, 14h

Ingressos a partir de R$ 80 no site Brasil Ticket

Informações: @ceroula_oficial



Veja também

BBB 24 Estreia do BBB 24 tem pior audiência da história do programa no Brasil; confira os números