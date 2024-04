A- A+

MÚSICA Diogo Nogueira faz show no Bairro do Recife, em maio; veja detalhes Sambista se apresenta no dia 11 de maio com ingressos já à venda a partir de R$ 150

O sambista Diogo Nogueira desembarca na capital pernambucana em maio para comandar o "Samba Classe A" - festa marcada para o Mirante do Paço, Bairro do Recife.



Com ingressos, individuais, a partir de R$ 150, e mesas a partir de R$ 800 - adquiridos no site Evenyx e também em quiosques da Ingresso Prime em shoppings da cidade - o show vai contar também com decoração especial pelo Dia das Mães, celebrado no dia seguinte, 12 de maio.





A assinatura da apresentação de Diogo Nogueira no Mirante é de Saulo Melo, à frente da produtora Agittos Promoções.

Serviço

Show de Diogo Nogueira

Quando: 11 de maio

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 150 no site Evenyx e em quiosques da Ingresso Prime, em shoppings da cidade

Informações: @mirantedopaco

