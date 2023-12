A- A+

Homenagem Diogo Nogueira irá interpretar seu pai no musical "Através do Espelho"; confira Espetáculo celebrará os 45 anos do Clube do Samba e deve estrear no segundo semestre de 2024

O musical “Através do Espelho”, previsto para estrear em 2024, terá o cantor Diogo Nogueira interpretando seu pai, João Nogueira. O espetáculo celebrará os 45 anos do Clube do Samba, fundado em 5 de maio de 1979, com o objetivo de criar um movimento sócio-cultural para fortificar as raízes do gênero, já que naquela época as estações de rádio e televisão privilegiavam as músicas de discoteca.

Inicialmente instalado na casa de seu presidente João Nogueira, o Clube do Samba promovia uma roda de samba que reunia os maiores compositores e cantores da história recente da música brasileira.

Clube do Samba

Patrimônio imaterial da cultura brasileira, o Clube do Samba celebra 45 anos em 2024. Para enaltecer a sua importância, a Família Nogueira lança o projeto "Clube do Samba 45 anos". Desenvolvido por Clarisse Nogueira, do Clube do Samba, em parceria com Fernando Campos, do Grupo Prismah, o movimento especial promoverá ações o ano inteiro, como rodas de samba no verão, bloco de carnaval, espetáculo musical, oficinas para crianças e outras atividades.

O musical

Na programação do Clube do Samba 45 anos, programada para o segundo semestre de 2024, a estreia do musical “Através do Espelho”, que contará toda a trajetória de João Nogueira e o Clube do Samba em um espetáculo único. Diogo Nogueira interpretará seu pai na superprodução, com direção geral e produção de Fernando Campos e Clarisse Nogueira, enquanto Gustavo Gasparini assina o roteiro e a direção artística.

Para levar o legado à novas gerações, também haverá um musical infantil no segundo semestre de 2024. “Nogueirinha - João Nogueira Para Pequenos” faz parte do consagrado projeto Grandes Músicos Para Pequenos, de Diego Morais e Pedro Henrique Lopes. “Através do Espelho” e “Nogueirinha - João Nogueira Para Pequenos” serão gravados em alta qualidade e posteriormente lançados em praças, cinemas e centros culturais em mais de 100 cidades do Brasil, através do Cine Palco.

