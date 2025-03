A- A+

famosos Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira após atriz se emocionar com despedida de carnaval Rainha de bateria da Grande Rio desfilará pela última vez na Sapucaí

Paolla Oliveira mostrou aos seguidores como foram os preparativos de seu último carnaval. Emocionada com o fim da trajetória como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz publicou no Instagram um vídeo com diversos momentos dos ensaios para o seu encerramento nas avenidas.

No registro, Paolla aparece visivelmente impressionada por toda a carreira que construiu nos desfiles. "Emoção que transborda... Quem aguenta? Vamos começar de novo", escreveu ela na legenda. Diogo Nogueira marcou presença nos comentários e se declarou para a namorada. "Amo", disse o sambista.

Sabrina Sato também deixou uma mensagem carinhosa para Paolla. "Eu já tô aqui muito emocionada com você e sua trajetória no nosso carnaval, @paollaoliveirareal. Você é eterna nossa rainha. Amo te ver brilhar! Amo te ver feliz! Viva você e viva nosso carnaval!", falou a apresentadora. Já a cantora Emanuelle Araujo disparou: "Amo você". O ex-BBB Kaysa Dadour exaltou a artista. "Inspiradora", destacou.

