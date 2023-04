Diogo Nogueira viaja em férias com família, e fãs notam ausência de Paolla Oliveira: "Cadê?"

A- A+

Diogo Nogueira aproveitou as férias para realizar uma viagem internacional ao lado de vários familiares, como mostrou, nesta sexta-feira (21), por meio das redes sociais. "Férias com a família toda reunida! Quero só ver no que vai dar", escreveu ele, ao publicar uma foto no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Seguidores do cantor, no entanto, notaram a ausência de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira. E as especulações, claro, começaram a surgir.

"Sem Paolla, você não pode viajar", comentou uma fã. "Está faltando alguém nessa foto aí", brincou outra seguidor na publicação. Outro internauta escreveu: "Faltou a principal integrante da família". "Cadê Paolla, hein?", perguntou outra pessoa.

O relacionamento entre os dois segue muito bem, obrigado. Acontece que Paolla Oliveira começou a rodar, nesta semana, cenas da segunda temporada de "Justiça", série de Manuela Dias que — nesta nova leva de episódios — será ambientada em Ceilândia, no Distrito Federal. A atriz está gravando sequências da produção do Globoplay nesta sexta-feira (21).



"O que você está fazendo neste feriado?", ela questionou, em tom de brincadeira, ao mostrar que, sim, está trabalhando no Dia de Tiradentes. A atriz compartilhou um vídeo feito por sua colega, a também atriz Nanda Costa, expondo parte dos bastidores de gravação da série.

O formato de "Justiça 2", com 28 episódios, será o mesmo da primeira temporada: quatro histórias que se cruzam. Gustavo Fernandez assina a direção.

Na trama, Murilo Benício viverá um político. Já Paolla Oliveira e Marcello Novaes serão um casal. Marco Ricca também foi escalado, assim como Maria Padilha. Alice Wegmann é outra atriz que participará da produção e inclusive mudou o visual para o trabalho. Leandra Leal será a única do história original a retornar.

