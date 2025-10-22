A- A+

FAMOSOS Quem é Diogo Novaes? Filho de Marcello Novaes participou da gravação de vinheta da Globo O músico apareceu nos bastidores da filmagem ao lado do pai, do irmão e da ex-madrasta

Diogo Novaes, filho mais velho do ator Marcello Novaes, participou da gravação da tradicional vinheta de final de ano da TV Globo, que ocorreu na terça-feira (21). Nos bastidores, ele posou ao lado do pai, do irmão, Pedro Novaes, e da ex-madrasta, Letícia Spiller.

Marcello e Letícia estão separados desde 2006. Mesmo após o divórcio, a atriz mantém uma relação de afeto com o ex-enteado, que é irmão do seu filho. Recentemente, ela parabenizou Diogo, que completou 30 anos no último domingo (19).

“Viva o nosso Diguito amor!! Você é força que acalma, alegria doce que contagia e enternece, silêncio que diz muito! Quando te conheci tão pequenininho você já ensinava tanto a todos nós… você era o anjinho que soprava no meu ouvido: ‘ei, tá na hora de você ser mamãe, coragem’”, publicou a atriz.

Quem é Diogo Novaes?

Diogo Novaes é filho de Marcello Novaes com a empresária Sheyla Beta, com quem o ator se relacionou antes de se casar com Letícia. Ele é vocalista e guitarrista da banda de pop rock Fuze, formada com amigos e o irmão caçula.

A semelhança física de Diogo com o pai costuma chamar atenção nas redes sociais. Recentemente, ele fez uma participação na novela “Dona de Mim”, interpretando a versão mais jovem de Jacques, vilão vivido por Marcello no folhetim das 19h.

