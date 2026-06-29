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JULGAMENTO Diretor americano é condenado à prisão por fraude contra Netflix Carl Rinsch, de 48 anos, foi considerado culpado de fraude e lavagem de dinheiro ao fim de seu julgamento em dezembro de 2025.

O diretor americano Carl Rinsch, conhecido pelo filme “47 Ronin” (2013), foi condenado nesta segunda-feira (29) a 30 meses de prisão por fraudar a Netflix em milhões de dólares, anunciaram promotores de Nova York.

Rinsch, de 48 anos, foi considerado culpado de fraude e lavagem de dinheiro ao fim de seu julgamento em dezembro de 2025.

Entre 2018 e 2019, a Netflix lhe pagou 44 milhões de dólares para produzir uma série de ficção científica intitulada “White Horse”. Depois, em março de 2020, lhe deu mais 11 milhões de dólares.

“Em vez de usar o dinheiro para produzir a série, Rinsch fez investimentos arriscados em opções de ações altamente especulativas e criptomoedas, e gastou milhões de dólares em artigos de luxo para si mesmo”, declarou Jay Clayton, promotor federal do Distrito Sul de Nova York, em comunicado.

Além da pena de prisão, a sentença inclui três anos de liberdade condicional, o confisco de 11 milhões de dólares e o pagamento de uma multa de 700 dólares.

Em um documento judicial, a defesa explicou que os fatos ocorreram em um contexto de “enorme pressão” profissional e de um divórcio “incrivelmente conflituoso”.

O ator Keanu Reeves também escreveu ao juiz para solicitar sua “clemência” e “misericórdia” em relação ao seu “amigo” Rinsch, a quem descreve como um “artista excepcional”, mas capaz de “sabotar a si mesmo” por querer fazer demais.

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