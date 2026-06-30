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JUSTIÇA Diretor americano é condenado à prisão por fraude contra Netflix Carl Rinsch, de 48 anos, foi considerado culpado de fraude e lavagem de dinheiro com recursos que deveriam ter sido usados para produzir uma série de ficção científica intitulada "White Horse"

O diretor americano Carl Rinsch, conhecido pelo filme “47 Ronin” (2013), foi condenado nesta segunda-feira (29) a 30 meses de prisão por fraudar a Netflix em milhões de dólares, anunciaram promotores de Nova York. Rinsch, de 48 anos, foi considerado culpado de fraude e lavagem de dinheiro ao fim de seu julgamento em dezembro de 2025.

Entre 2018 e 2019, a Netflix lhe pagou US$ 44 milhões para produzir uma série de ficção científica intitulada “White Horse”. Depois, em março de 2020, lhe deu mais US$ 11 milhões. “Em vez de usar o dinheiro para produzir a série, Rinsch fez investimentos arriscados em opções de ações altamente especulativas e criptomoedas, e gastou milhões de dólares em artigos de luxo para si mesmo”, declarou Jay Clayton, promotor federal do Distrito Sul de Nova York, em comunicado.

Além da pena de prisão, a sentença inclui três anos de liberdade condicional, o confisco de US$ 11 milhões e o pagamento de uma multa de US$ 700.

Em um documento judicial, a defesa explicou que os fatos ocorreram em um contexto de “enorme pressão” profissional e de um divórcio “incrivelmente conflituoso”.

O ator Keanu Reeves também escreveu ao juiz para solicitar sua “clemência” e “misericórdia” em relação ao seu “amigo” Rinsch, a quem descreve como um “artista excepcional”, mas capaz de “sabotar a si mesmo” por querer fazer demais.

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