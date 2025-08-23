Diretor assistente de Emily em Paris morre aos 47 anos durante gravações da série

A- A+

Diego Borella, diretor assistente da série da Netflix Emily em Paris, morreu aos 47 anos durante as gravações da produção em Veneza, na Itália. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal La Repubblica.

Segundo a publicação, Borella passou mal e desmaiou na noite de quinta-feira, 21, em meio às filmagens no Hotel Danieli. Ele foi socorrido pela equipe médica da produção e, em seguida, por profissionais do serviço de saúde de Veneza, mas não resistiu.

Em comunicado ao jornal britânico Telegraph, o serviço de saúde informou que uma ambulância chegou ao local às 18h42. "Os médicos tentaram ressuscitá-lo, mas todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto", diz a nota.

A suspeita é de que Borella tenha sofrido um ataque cardíaco, embora a causa oficial ainda não tenha sido confirmada. Nascido em Veneza, ele era diretor e escritor, com passagens por Roma, Londres e Nova York. Recentemente, havia se dedicado também à poesia e à literatura infantil.

As filmagens de Emily em Paris foram suspensas após a tragédia. A quinta e última temporada da série tem estreia marcada para 18 de dezembro, com Lily Collins retomando o papel de Emily, agora em uma agência de publicidade em Roma. Até o momento, nem a produção nem a Netflix se pronunciaram oficialmente sobre a morte de Borella.

