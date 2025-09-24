A- A+

Diretor de "A Hora do Mal" fala sobre transformar o filme em uma franquia

Uma das surpresas do cinema em 2025 foi o filme de terror "A Hora do Mal", dirigido por Zach Cregger. Em uma entrevista para Fandoria, revista dedicada ao gênero de terror nas telonas, o diretor confirmou que o estúdio da Warner Bros. está explorando a possibilidade de uma sequência.

A história de "A Hora do Mal" começa quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

A vilã por trás do filme, tia Gladys (interpretada por Amy Madigan), seria o tema por trás da possível continuação do longa, que seria uma prequel falando sobre as origens da personagem.

