Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cinema

Diretor de "A Hora do Mal" fala sobre transformar o filme em uma franquia

A história de "A Hora do Mal" começa quando crianças de uma mesma classe somem na mesma noite, exceto uma

Reportar Erro
''A Hora do Mal'', dirigido por Zach Cregger, aborda desaparecimento de 17 crianças ''A Hora do Mal'', dirigido por Zach Cregger, aborda desaparecimento de 17 crianças  - Foto: Divulgação

Uma das surpresas do cinema em 2025 foi o filme de terror "A Hora do Mal", dirigido por Zach Cregger. Em uma entrevista para Fandoria, revista dedicada ao gênero de terror nas telonas, o diretor confirmou que o estúdio da Warner Bros. está explorando a possibilidade de uma sequência.

A história de "A Hora do Mal" começa quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

A vilã por trás do filme, tia Gladys (interpretada por Amy Madigan), seria o tema por trás da possível continuação do longa, que seria uma prequel falando sobre as origens da personagem.

Leia também

• Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence serão dirigidos por Martin Scorsese em filme de fantasma

• Filme pernambucano tem sessão gratuita no São Luiz no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

• "Hollywood Reporter" aposta em 5 indicações ao Oscar para o filme pernambucano "O Agente Secreto"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter