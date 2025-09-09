Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
luto

Diretor de arte de "Harry Potter" morre aos 83 anos

Stuart Craig também trabalhou em "Um Lugar Chamado Notting Hill"

Reportar Erro
Cena do filme Harry PotterCena do filme Harry Potter - Foto: IMDB

Stuart Craig, diretor de arte e produtor de filmes como "Harry Potter" e "Um Lugar Chamado Notting Hill", morreu aos 83 anos neste domingo, 7.

O perfil oficial da franquia de Harry Potter no Instagram publicou uma homenagem a Craig.

"Estamos profundamente tristes com a notícia de falecimento de Stuart Craig. Sem ele, este maravilhoso mundo de imaginação e magia não teria sido possível", diz a nota publicada.

Neil Lamont, colega de profissão do diretor de arte e produtor, usou a página da British Film Designers Guild, sociedade de diretores e designers de cinema britânico, no Facebook para homenagear o amigo. "Ele nunca será esquecido. Sentiremos imensamente sua falta."

Leia também

• Série "Harry Potter" anuncia primeiro ator que reprisará papel dos filmes da saga; saiba qual

• Primeira imagem do ator Nick Frost como Hagrid e tudo o que se sabe sobre a série de Harry Potter

• Começam as gravações da nova série de "Harry Potter" e a HBO divulga imagens do protagonista

Stuart Craig começou a trabalhar como cenógrafo na década de 1960. Em 1980, teve seu primeiro trabalho como designer de produção em Saturno 3 e foi indicado ao Oscar por O Homem Elefante.

Ele recebeu o Oscar de Melhor Direção de Arte em três ocasiões: em 1983, por Gandhi, em 1989, por Ligações Perigosas, e em 1997, por O Paciente Inglês.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter