FRANQUIA Diretor de 'Conclave' diz que perdeu o interesse em filmar 007 após Amazon assumir franquia Cineasta alemão diz que ausência de Barbara Broccoli no controle criativo dos filmes o fez repensar: 'Eu não sei. As coisas mudaram'

O controle criativo da franquia James Bond passou para a Amazon recentemente, uma notícia que parece não ter agradado alguns cineastas, que agora não demonstram mais estar tão animados com a perspectiva de dirigir um filme de 007.

Desde o anúncio da aquisição pela big tech comandada por Jeff Bezos, fãs da saga já demonstravam certo descontentamento por medo de "estragarem" a história do espião mais famoso do cinema.

Osgood Perkins, diretor de "Longlegs - Vínculo mortal" e "O macaco", deu uma resposta direta quando foi questionado de estaria aberto a dirigir um filme da franquia: “Não, porque foda-se Jeff Bezos."

A Amazon MGM Studios e os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli anunciaram no final de fevereiro uma joint venture para abrigar a propriedade intelectual de 007. Nela, as três partes são coproprietárias da franquia, mas é a Amazon que obtém o controle criativo dos filmes. Wilson e Broccoli são produtores dos filmes de James Bond há décadas, dos quais sempre tiveram o controle criativo.

Após a novidade ser divulgada, Bezos, o fundador da Amazon e seu atual presidente executivo, reagiu à notícia pedindo a seus seguidores no X para selecionar o próximo ator de James Bond. Com uma chuva de comentários, os fãs começaram a pleitear os seus preferidos para o cargo de grande importância.

Outro cineasta cotado para dirigir um filme de 007 é Edward Berger, o alemão por trás de " Conclave" e "Nada de Novo no Front". Ele estaria em negociações com Broccoli e Wilson antes da Amazon assumir o controle da franquia.

De acordo com o site da Variety, Bergen negou as negociações e acrescentou que seu interesse mudou com a chegada da Amazon.

“Barbara Broccoli não está mais fazendo isso, e ela está no coração deste projeto. Então acho que é algo diferente”, disse Berger quando perguntado se ele dirigiria um filme de Bond. “Eu não sei. As coisas mudaram. Certamente sentiremos muita falta dela.”

Berger ainda ressaltou que ficou “100%” interessado em Bond quando Broccoli estava no controle da franquia, mas “agora é uma equação diferente. Não sei como será o futuro. Vou pensar sobre isso se alguém me ligar, mas Barbara está no centro disso. Se ela não estiver mais lá, será uma coisa diferente.”

A Amazon ainda não anunciou seus planos para o futuro da franquia Bond.

