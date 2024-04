A- A+

comédia romântica Diretor de "Evidências do Amor" fala sobre trabalhar com Sandy: "A câmera tem um fascínio por ela" Filme, que tem a música "Evidências" como fio condutor, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11)

A letra de “Evidências” está muito bem gravada na mente de qualquer brasileira. Abraçada como uma espécie de “segundo hino nacional”, a música já embalou diversas histórias românticas e inspira também o filme “Evidências do Amor”, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11).

A comédia romântica é dirigida por Pedro Antonio (“Tô Ryca”, “Fazendo Meu Filme”), que também assina o roteiro em parceria com Luanna Guimarães, Álvaro Campos e Fábio Porchat. O ator, aliás, é um dos protagonistas do longa-metragem, que retrata os encontros e desencontros de um casal cuja história é atravessada pelos versos de “Evidências”.

Segundo o diretor, o filme surgiu da vontade de criar uma narrativa que tivesse a música como protagonista de uma história de amor. “Quando nos apaixonamos e vivemos relacionamentos amorosos sempre temos uma música marcante, aquela para chamar de nossa. E, de alguma forma, mesmo que o relacionamento termine, a nostalgia sempre volta quando ouvimos aquela música”, apontou.

Na trama, Marco Antônio (Porchat) e Laura (Sandy) se conhecem em um karaokê, quando cantam juntos “Evidências”. Tudo parece perfeito, mas com o passar do tempo a relação se desgasta e chega ao fim, em meios aos preparativos para o casamento. Um ano após o término, algo estranho começa a acontecer com Marco: sempre que escuta a música que o uniu à ex, ele retorna aos momentos que marcaram o relacionamento.

“Essa volta às memórias provocada pela música foi o mote. E se um casal se separasse, mas a música tentasse reatá-los? E para contar a história do Marco Antônio e da Laura a gente foi atrás de uma música romântica, brasileira bem conhecida. E nada mais romântico e brasileiro do que ‘Evidências’”, disse.

Sempre que volta no tempo, o personagem interpretado por Porchat revive situações desagradáveis, brigas e desentendimentos que levaram a uma ruptura abrupta. Atormentado, o desenvolvedor de aplicativos busca uma forma de quebrar a maldição e acaba experimentando uma jornada de autodescoberta.

“Marco Antônio tem a generosidade de entender que nossos erros nos tornam diferentes. Não diria melhor ou pior, pois esse julgamento não há como prever, mas sem dúvida podemos ser diferentes diante de ações repetidas. Toda relação romântica nos coloca à prova, expõe nossas fraquezas, e não há nada melhor do que se expor para alguém que você ama e te ama”, comentou.

A presença de Sandy no elenco também não deixa de ter uma caráter simbólico, uma vez que “Evidências”, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, tornou-se mania nacional nas vozes de Chitãozinho & Xororó, tio e pai da artista. O trabalho também marca o retorno da cantora à carreira de atriz após dez anos.

“Sandy foi uma descoberta ótima de parceria. Ela entrou muito motivada e determinada a fazer o melhor que pudesse. Ensaiou, se dedicou com afinco nas filmagens e, ao longo do processo, foi proporcionando momentos incríveis no set. A câmera tem um fascínio por ela, é magnética a relação”, afirmou. Produzido pela Framboesa Filmes e distribuído pela Warner Bros, o filme ainda traz nomes como Evelyn Castro e Larissa Luz no elenco.

