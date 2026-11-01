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ACIDENTE Diretor de 'Fogo Contra Fogo', Michael Mann sofre 'ferimento superficial' em estande de tiro Arma teria disparado acidentalmente enquanto estava no coldre

O cineasta Michael Mann feriu-se acidentalmente em um estande de tiro no sábado, 31, em Los Angeles. Ele foi levado a um hospital e deve receber alta neste domingo, 1º, informou seu assessor à agência The Associated Press.

Mann sofreu o que foi descrito como um ferimento superficial depois que uma arma disparou acidentalmente enquanto estava no coldre.

O cineasta de 83 anos por trás de clássicos do crime como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão é um praticante experiente de tiro ao alvo há décadas, e o acidente aconteceu em um estande de tiro credenciado.

Mann continua bastante ativo em Hollywood aos seus 80 anos. Recentemente, ele dirigiu o filme Ferrari, com Adam Driver, e está desenvolvendo uma sequência de Fogo Contra Fogo, cujas filmagens devem começar no início do próximo ano.

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