Seg, 02 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda31/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Diretor de 'Fogo Contra Fogo', Michael Mann sofre 'ferimento superficial' em estande de tiro

Arma teria disparado acidentalmente enquanto estava no coldre

Reportar Erro
Michael Mann sofreu ferimento em um estande de tiroMichael Mann sofreu ferimento em um estande de tiro - Foto: Gage Skidmore/Divulgação

O cineasta Michael Mann feriu-se acidentalmente em um estande de tiro no sábado, 31, em Los Angeles. Ele foi levado a um hospital e deve receber alta neste domingo, 1º, informou seu assessor à agência The Associated Press.

Mann sofreu o que foi descrito como um ferimento superficial depois que uma arma disparou acidentalmente enquanto estava no coldre.

O cineasta de 83 anos por trás de clássicos do crime como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão é um praticante experiente de tiro ao alvo há décadas, e o acidente aconteceu em um estande de tiro credenciado.

Mann continua bastante ativo em Hollywood aos seus 80 anos. Recentemente, ele dirigiu o filme Ferrari, com Adam Driver, e está desenvolvendo uma sequência de Fogo Contra Fogo, cujas filmagens devem começar no início do próximo ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter