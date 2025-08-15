A- A+

cinema Diretor de "Sexta-Feira Muito Louca" lamenta não ter sido chamado para sequência O segundo longa, intitulado "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", foi lançada no começo do mês de agosto

O cineasta norte-americano Mark Waters, responsável pela direção do longa "Sexta-Feira Muito Louca", lamentou o fato de não ter sido chamado para participar da sequência "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", lançada no começo do mês de agosto. "Infelizmente, não fui convidado para a festa", brincou Waters em entrevista à revista norte-americana Variety publicada nesta sexta-feira, 15. "Eu adoraria estar envolvido de alguma forma, mesmo que como um consultor ou um produtor executivo. No entanto, não recebi um convite".



"Adoro que eles estão fazendo um novo filme. Teria sido legal estar envolvido, mas, já que não estou, guardei isso para mim mesmo", afirmou. Segundo o diretor, ele optou por focar em seus novos projetos. Além de Sexta-Feira Muito Louca, Waters também é famoso por dirigir a versão original de Meninas Malvadas. Na entrevista, o cineasta falou sobre sua relação com a atriz Lindsay Lohan e revelou que ela quase interpretou Regina George no longa.

"Sei que Tina Fey, Lorne Michaels e Sherry Lansing - os produtores de Meninas Malvadas - assistiram a um corte de Sexta-Feira Muito Louca e contrataram Lindsay e eu", revelou o diretor. "Lembro que convenci todos que ela deveria interpretar a Regina, não a Cady", disse Waters.





Segundo o cineasta, no entanto, a produção encontrou problemas na hora de escalar a protagonista do filme. Rachel McAdams foi bem em seu teste para Cady, mas era velha demais para o papel. "Quando não conseguimos escalar a Cady, voltamos para a Rachel, mas dessa vez com a Regina em mente. O fato de ela parecer um pouco mais velha funcionou, porque trouxe certo poder e maturidade ao papel", finalizou.

