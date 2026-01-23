Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OSCAR 2026

Diretor de 'Sirãt', rival de 'O Agente Secreto' no Oscar, critica indicações do Brasil

Cineasta franco-espanhol Oliver Laxe gera polêmica ao minimizar qualidade do cinema nacional: "Se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele"

Reportar Erro
O cineasta franco-espanhol Oliver LaxeO cineasta franco-espanhol Oliver Laxe - Foto: Michael Tran/AFP

O cineasta franco-espanhol Oliver Laxe gerou polêmica, nessa quinta-feira (22), ao minimizar a qualidade do cinema brasileiro, em entrevista ao programa televisivo "La revuelta", da emissora pública espanhola TVE.

Concorrente de "O agente secreto" no Oscar, o profissional europeu sugeriu que as recentes vitórias do cinema nacional em premiações relevantes da sétima arte, como o Festival de Cannes e o Critics Choice, têm relação com a ampla presença de brasileiros no mundo, inclusive nas comissões que compõem os júris de tais eventos, como ele afirmou.

"Há muitos brasileiros na Academia (organização responsável pelo Oscar), e nós os adoramos... Mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", disse o diretor.

Leia também

• "O Agente Secreto": para que gestores não esqueçam as políticas públicas dirigidas às artes visuais

• Conheça o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que aparece em cena de "O Agente Secreto"

• Governos de Pernambuco e Bahia comemoram juntos indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar

Ele participava da atração televisiva no momento em que os indicados ao Oscar foram divulgados. "Sirãt" concorre apenas à categoria de melhor filme internacional, enquanto "O agente secreto" disputa quatro indicações (além de melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator — para Wagner Moura — e melhor elenco).

"Ganhar prêmios é um bônus. O melhor mesmo é fazer filmes", declarou Oliver, na ocasião.

As falas do cineasta geraram revolta nas redes sociais e foram consideradas xenofóbicas por parte de internautas. Brasileiros reagiram com comentários na página do filme "Sirãt" no Instagram.

"Este filme Sirãt é um ótimo filme para curar a insônia", ironizou uma pessoa. "Ser brasileiro envolve tanta complexidade que gringo não entende mesmo", respondeu outra usuária da rede social. "Respeita o Brasil: o choro é livre", acrescentou mais um.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter