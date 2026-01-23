A- A+

OSCAR 2026 Diretor de 'Sirãt', rival de 'O Agente Secreto' no Oscar, critica indicações do Brasil Cineasta franco-espanhol Oliver Laxe gera polêmica ao minimizar qualidade do cinema nacional: "Se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele"

O cineasta franco-espanhol Oliver Laxe gerou polêmica, nessa quinta-feira (22), ao minimizar a qualidade do cinema brasileiro, em entrevista ao programa televisivo "La revuelta", da emissora pública espanhola TVE.

Concorrente de "O agente secreto" no Oscar, o profissional europeu sugeriu que as recentes vitórias do cinema nacional em premiações relevantes da sétima arte, como o Festival de Cannes e o Critics Choice, têm relação com a ampla presença de brasileiros no mundo, inclusive nas comissões que compõem os júris de tais eventos, como ele afirmou.

"Há muitos brasileiros na Academia (organização responsável pelo Oscar), e nós os adoramos... Mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", disse o diretor.

"En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos un mogollón pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos".



No sabe dónde se ha metido. DEP Oliver Laxe. pic.twitter.com/NslP1u8VKa — Premios Oscar (@PremiosOscar) January 22, 2026

Ele participava da atração televisiva no momento em que os indicados ao Oscar foram divulgados. "Sirãt" concorre apenas à categoria de melhor filme internacional, enquanto "O agente secreto" disputa quatro indicações (além de melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator — para Wagner Moura — e melhor elenco).

"Ganhar prêmios é um bônus. O melhor mesmo é fazer filmes", declarou Oliver, na ocasião.



As falas do cineasta geraram revolta nas redes sociais e foram consideradas xenofóbicas por parte de internautas. Brasileiros reagiram com comentários na página do filme "Sirãt" no Instagram.

"Este filme Sirãt é um ótimo filme para curar a insônia", ironizou uma pessoa. "Ser brasileiro envolve tanta complexidade que gringo não entende mesmo", respondeu outra usuária da rede social. "Respeita o Brasil: o choro é livre", acrescentou mais um.

