Diretor de ''Sonho de Liberdade'' e ''À Espera de um Milagre'' comandará ''Stranger Things''

Frank Darabont, diretor indicado a três Oscars e conhecido por seu trabalho em longas como ''Um Sonho de Liberdade'' (1994) e ''À Espera de um Milagre'' (1999), sairá de sua aposentadoria para comandar episódios da última temporada de ''Stranger Things''.



Em entrevista ao The Daily Beast, o cineasta falou sobre a participação na série da Netflix, na qual comandará episódios importantes da temporada final. Sem divulgar quais ou quantos capítulos, Darabont expressou seu carinho pela produção.

"O que me tirou da aposentadoria foi o fato de que eu e minha esposa realmente amamos essa série", comentou. "Os conteúdos agora estão tão cheios de pessoas horríveis fazendo coisas horríveis por razões gananciosas, mas Stranger Things tem tanto coração. Essa positividade é algo que realmente me interessa".

Darabont dirigiu o seu último longa, ''O Nevoeiro'', em 2007, e depois ainda comandou episódios das séries ''The Walking Dead'', em 2010, e ''Mob City'', em 2013. Sobre se ''Stranger Things'' fará com que ele volte à atividade de vez, o cineasta respondeu: "Eu não tenho saudades do negócio, mas sinto falta de estar em um set com pessoas criativas. Pode ser que seja algo pontual, mas ainda temos tempo".

Darabont recebeu três indicações ao Oscar, pelos roteiros de ''Um Sonho de Liberdade'' e ''À Espera de um Milagre'', e de melhor filme por este último. Desde então, ele também comandou ''Cine Majestic'', de 2001, e episódios de ''The Shield'', em 2007.

Com a introdução de Linda Hamilton, de ''Exterminador do Futuro'', ao elenco, e com retornos de Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard e Sadie Sink, a última temporada de ''Stranger Things'' ainda não tem data de estreia.

