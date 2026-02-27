A- A+

CINEMA Diretor de 'Sonhos de Trem', filme indicado ao Oscar, queria 'levar o público em uma viagem'

Quando o cineasta e roteirista Clint Bentley idealizou o drama de época "Sonhos de Trem", sua intenção era mergulhar o público na história de um homem comum em termos extraordinários.

Indicado a quatro Oscars, incluindo de Melhor Filme, conquistou diversos prêmios nesta temporada por sua fotografia, do brasileiro Adolpho Veloso.

"É avassalador", disse Bentley em entrevista à AFP. "Queria dar algo ao público com o filme e levar o público em uma viagem. Mas você nunca sabe como vai ser a recepção".

"É incrível ter feito parte deste filme que está gerando algo no público", comentou Veloso à AFP.

Uma espécie de meditação contemplativa, "Sonhos de Trem" foi filmado no estado de Washington e estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones. "Sonhos de Trem" é a adaptação cinematográfica do romance homônimo de Denis Johnson que narra a vida de Robert Grainier, um lenhador do início do século XX.

Crônica da transição para o mundo moderno, o filme da Netflix retrata as transformações do oeste dos Estados Unidos através da história de Grainier, assim como tudo o que a vida implica: amor, amizade, luto, família, perda e esperança.

"É adorável que as pessoas tenham se conectado e se vejam retratadas na história, é realmente lindo", acrescentou Bentley.

"Acredito que esta é a razão pela qual eu queria fazer filmes, em primeiro lugar, porque os filmes eram importantes pra mim (...) Vários filmes realmente me ajudaram na minha vida", acrescentou o artista de 36 anos que ganhou duas das cinco indicações que recebeu nesta temporada de prêmios.

"Sonhos de Trem" foi consagrado como Melhor Filme no Spirit Awards de cinema independente, que também premiaram Bentley e Veloso, como Melhor Diretor e Melhor Fotografia, respectivamente.

Estatueta em mãos, Bentley refletiu sobre os desafios e as recompensas de realizar um projeto tão ambicioso com baixo orçamento, como, por exemplo, construir artesanalmente uma locomotiva antiga em madeira compensada.

"Na verdade, foi uma série de etapas ao longo do caminho que todos fomos resolvendo juntos", disse o cineasta, que também foi indicado no ano passado a um Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Mas, em conversa com a AFP, o diretor também refletiu sobre a importância de um espaço como o Spirit para dar visibilidade a projetos com recursos mais limitados como o seu, especialmente durante a campanha por um Oscar. "Realmente lhes dá um impulso precioso", disse.

A 98ª edição dos prêmios da Academia será realizada em 15 de março em Hollywood.

