CINEMA Diretor de "Superman" celebra química entre novos Clark Kent e Lois Lane: "é difícil explicar" Diretor James Gunn e atores David Corenswet e Rachel Brosnahan conversaram com a imprensa em hotel em Santa Teresa, no Rio

Após visitarem o Cristo Redentor na noite de domingo (22), o diretor James Gunn e os atores David Corenswet e Rachel Brosnahan seguiram seu tour por cartões postais cariocas nesta segunda-feira (23).

No Rio de Janeiro para eventos de divulgação de "Superman", filme que marca o reinício do universo cinematográfico da DC Comics, o trio participou de sessão de fotos seguida por uma coletiva de imprensa em um hotel de luxo no bucólico bairro de Santa Teresa, com direito a vista privilegiada do Pão de Açúcar.

— Essa cidade é tão bonita — comenta Gunn, de 58 anos, longo no início da coletiva, antes de admitir ter sentido medo do alto do Corcovado. — É lindo, mas quase me mijei.

Gunn é mais do que diretor e roteirista do novo filme do super-herói kryptoniano. Ao lado de Peter Safran, produtor mais atendo ao lado mais comercial, ele é co-CEO da DC Studios, com a missão de pensar o planejamento criativo da companhia. Neste sentido, ele lembra que escolher "Superman" para abrir o universo não foi uma escolha difícil.

— Eu já tinha começado a escrever "Superman" antes de ser contratado pela DC. Tínhamos outros projetos em andamento, mas sabia que precisávamos de uma plataforma de lançamento do DCU. E o Superman é o super-herói original — afirma o cineasta.

Para dar vida ao novo Homem de Aço foi escolhido o ator americano David Corenswet, conhecido pelo trabalho nos filmes "Pearl" (2022) e "Twisters" (2024), enquanto Rachel Brosnahan, vencedora do Emmy pelo trabalho em "Maravilhosa Sra. Maisel", dá vida a Lois Lane. Intérprete do vilão Lex Luthor, Nicholas Hoult, de "Mad Max: Estrada da fúria", também estava previsto para visitar o Rio, mas acabou cancelando a viagem por razões pessoais.

— O Superman sempre foi muito criticado por ser difícil de se identificar. Ele é superpoderoso, ele não teve uma infância difícil. No filme, demos ênfase na humanidade do personagem. Começamos com o Superman num lugar muito vulnerável — destaca Corenswet, de 31 anos. — O que mais que conectei foi com a alegria que o Superman sente com sua função e sua responsabilidade.

O ator assume a capa que já passou por nomes como Christopher Reeve e Henry Cavill. Apesar de adorar as cenas de ação, ele fala com carinho da preocupação de Gunn com as cenas de muito diálogo e o fato do diretor sempre trocar com seus atores.

Brosnahan, de 34 anos, comemora a oportunidade de fazer uma Lois Lane que é muito mais que o par romântico. Ela, inclusive, conta que se preparou bastante para o papel.

— Sou uma nerd de pesquisas. Passo muitas horas me preparando, tive a oportunidade de conversar com repórteres investigativos. Aprecio muito o trabalho que os jornalistas fazem e passei a ter ainda mais respeito ao me preparar para o filme — diz a atriz.

A química entre Corenswet e Brosnahan, por sinal, é celebrada por Gunn.

— É difícil explicar o que é química. Já trabalhei com casais que não tinham e você precisa acertar na montagem. Mas os dois já vieram com química, ela já estava lá, parecia eletricidade — lembra o diretor.

Além de figurinhas conhecidas como Clark Kent, Lois Lane e Lex Luthor, o novo "Superman" também conta com suas novidades. E aquela que tem maior potencial de encantar o público é uma: o superdoguinho Krypto. O realizador revela que quis fazer o cãozinho o mais realista possível. Para isso, buscou inspiração em seu próprio cachorro, que é bastante malcomportado.

— Krypto é baseado em meu cachorro. Não quis trazer um personagem só por trazer. Vivia um período que meu cachorro estava me atormentando e eu simplesmente fiquei feliz pensando: que bom que ele não tem superpoderes. Inserindo um personagem como o Krypto você bagunça o cenário — fala Gunn. — As pessoas acham fofo porque não convivem com ele, ele é horrível (risos).

"Superman" chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de julho.

