CINEMA Diretor Michael Mann admite que pode usar IA em sequência de "Fogo contra fogo"

O cineasta Michael Mann revelou nesta sexta-feira (17) novos detalhes sobre "Heat 2", aguardada sequência do clássico policial de 1995 com Al Pacino e Robert De Niro (no Brasil lançado como "Fogo contra fogo"), durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, onde recebeu o prêmio homônimo das mãos da atriz Isabelle Huppert.

O diretor de "Ferrari", "O informante" e "O último dos moicanos" afirmou que deve experimentar o uso de inteligência artificial no filme, mas sem excessos: “Não uso tecnologia de forma gratuita. Quando há uma necessidade dramática ou estética, mergulho fundo no que preciso”, declarou.

O diretor acrescentou que a passagem de tempo (envelhecimento e rejuvenescimento) será importante no longa, que deve começar a ser filmado no meio de 2026, por isso o uso de IA ajudaria. A trama alternará passado e presente, mostrando os eventos antes e depois do original, com Val Kilmer (morto em abril, aos 65 anos) como o único sobrevivente, obrigado a fugir do país.

Além de Al Pacino como um policial durão de Los Angeles obcecado em rastrear um criminoso vivido por Robert De Niro, que quer realizar um último assalto antes de se aposentar, e de Val Kilmer no papel de um ladrã profissinal, o elenco do longa original também incluía Ashley Judd, Amy Brenneman, Tom Sizemore e Jon Voight.

A produção, que passou da Warner Bros. para a Amazon MGM/United Artists, será rodada em Chicago, Los Angeles, Paraguai e possivelmente em Cingapura. Mann descreveu o projeto como “um filme caro, que precisa ser feito na escala certa”, e garantiu que o lançamento será exclusivamente nos cinemas, com estreia prevista nos Estados Unidos em cerca de 4 mil salas e exibição mínima de 45 dias.

O thriller policial já gera grande expectativa em Hollywood, com diversos astros tendo seus nomes relacionados com o projeto. Leonardo DiCaprio estaria em negociações com o diretor para o papel de Val Kilmer, enquanto outros nomes cotados para estrelar o longa incluem Austin Butler, Adam Driver e Bradley Cooper.

Até agora, no entanto, nenhuma oferta foi feita aos atores e nenhum contrato foi assinado.

Mann também adiantou o tema de seu próximo longa, ambientado na Batalha de Hué, no Vietnã, em 1968, inspirado no livro de Mark Bowden (Black Hawk Down).

O diretor contou que a obra influenciou até o passado do personagem de Al Pacino em Heat, um ex-fuzileiro afetado por traumas de guerra. O novo projeto, segundo ele, será “como Rashōmon, com múltiplas perspectivas — tanto do lado americano quanto do vietnamita”.

