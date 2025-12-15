A- A+

LUTO Diretor Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa em Los Angeles A polícia norte-americana ainda não deu detalhes sobre a morte do casal

O diretor americano Rob Reiner e sua esposa foram encontrados mortos em sua mansão no sul da Califórnia, informaram a CNN e a NBC neste domingo.

A polícia de Los Angeles afirmou, em uma coletiva de imprensa na noite de domingo, que ainda não confirmaria publicamente as identidades das duas pessoas encontradas mortas na residência do cineasta e que não estava interrogando nenhum suspeito.





Rob Reiner fez sucesso tanto como ator quanto como diretor. Nos anos 1970, foi protagonista de "All in the Family", conquistando dois Emmys por sua atuação. Ele também se destacou por dirigir "Conta Comigo" (1986), "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" (1989) e "Antes de Partir" (2007).

