Diretora de "A vida pela frente", Leandra Leal comenta influência de Clarice Lispector

Clarice Lispector dizia que seus textos mais “herméticos” eram também os mais “compreensíveis” e “envolventes”. O que talvez explique por que uma de nossas autoras mais misteriosas é também uma das mais populares. A escritora nascida num dia 10 de dezembro na Ucrânia, há 103 anos, e radicada no Brasil completa este mês 80 anos de sua estreia literária (o romance “Perto do coração selvagem”), sempre presente na cultura do país.

Década após décadas, a obra de Clarice continua renovando o seu público e conquistando - também - os leitores mais jovens. Impactada pelos livros da autora na adolescência, a atriz e diretora Leanda Leal a homenageia em "A vida pela frente", série da Globoplay criada por ela.

Um dos episódios mostra o impacto que Clarice pode causar na transição para a vida adulta e a relação visceral que muitos jovens estabelecem com a sua literatura. A protagonista Liz, de 17 anos, presenteia a sua nova amiga, Beta, com um exemplar do livro “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, publicado por Clarice em 1969.

Mesmo “não entendendo muito bem” o que está escrito, Beta fica fascinada com o livro. Liz responde que ela não precisa se preocupar com isso, pois “viver ultrapassa qualquer entendimento” (uma referência a um trecho de Clarice: “Viver era sempre limitado. Mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito”).

Leandra criou a série com as roteiristas Rita Toledo e Carol Benjamin, baseando-se em acontecimentos marcantes da adolescência delas (a história se passa na virada da década de 1990 para 2000). O que significa que Clarice não poderia ficar de fora.

— Tínhamos muita vontade de falar dela de alguma forma — conta Leandra Leal. — Estudamos a autora no Ensino Médio, algo que foi muito importante para a nossa formação. “Uma aprendizagem...” é um livro que me marcou particularmente. Eu sempre dou de presente para pessoas que estão chegando aos 15 anos, porque acho que a Clarice dá conta de um interior feminino muito importante e delicado.

