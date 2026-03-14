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CINEMA Diretora de "A Voz de Hind Hajab" elogia Kleber Mendonça Filho e "O Agente Secreto" A cineasta Kaouther Ben Hania fez diversos elogios à obra do brasileiro, de quem se disse "uma grande fã"

Kaouther Ben Hania, diretora de A Voz de Hind Hajab, indicado a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, participou na última sexta, 13, de um painel ao lado de outros diretores indicados na categoria, em que também concorre O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

Ela fez diversos elogios à obra do brasileiro, de quem se disse "uma grande fã".



"Eu vi Bacurau. É incrível. Eu pensei: ‘Esse cara está pensando sobre um futuro horrível.’ E me desculpem por pesar o clima hoje, mas ele meio que está certo...", disse.



Em seguida, Kaouther prosseguiu: "Quando assisti O Agente Secreto, primeiramente eu senti como se fosse um filme tunisiano, porque compartilhamos muitas coisas. Clima, ditadura [risos]... Coisas assim, do sul, sabe?"



"Vi todos aqueles personagens e fiquei muito feliz de o filme ter sido indicado a Melhor Elenco, porque achei o elenco incrível. A galeria dos personagens... Todos eles são inesquecíveis. Me senti em casa com O Agente Secreto", concluiu a diretora.



O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15.

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