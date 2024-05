Diretora de 'Que horas ela volta?' irá adaptar 'Geni e o zepelim', de Chico Buarque, para o cinema

A- A+

"De tudo que é nego torto / Do mangue, do cais, do porto / Ela já foi namorada..." Os clássicos versos de "Geni e o zepelim" estão a caminho do cinema. A Globo Filmes anunciou na área de mercado da 77ª edição do Festival de Cannes que está desenvolvendo uma adaptação da canção para a tela grande.

Ainda sem previsão de lançamento, "Geni e o zepelim" contará com direção de Anna Muylaert, cineasta conhecida pelos trabalhos em "Que horas ela volta?", "Durval discos", dentre outros.

A trama irá acompanhar Geni, uma jovem profissional do sexo ribeirinha, que vive sob ataque da vizinhança. Quando sua aldeia é dominada pelo terrível exército do Comandante, todos os moradores tentam escapar pelo rio. Porém o barco é interceptado e todos são feitos prisioneiros. É quando o inesperado acontece, e a liberdade de todos passa a depender exclusivamente do desejo de Geni.

Originalmente, "Geni e o zepelim" faz parte da trilha sonora de "Ópera do malandro", peça de Chico de 1978, que ganhou uma adaptação para os cinemas em 1985, com direção de Ruy Guerra.

Veja também

Coágulo Tony Ramos passa por cirurgia no cérebro, no Rio de Janeiro