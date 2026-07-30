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Documentário Diretora diz que 'privilégio da beleza' protegeu Jared Leto de acusações de abuso sexual Cineasta afirma que aparência e imagem construída pelo ator ajudaram a reduzir repercussão das denúncias; vencedor do Oscar nega todas as acusações

A diretora Alice McShane afirmou que o que chamou de "privilégio da beleza" pode ter ajudado a proteger Jared Leto das consequências das repetidas acusações de abuso sexual feitas contra o ator ao longo dos últimos anos. Responsável pelo documentário "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret" ("Jared Leto: O Segredo Obscuro de Hollywood"), da BBC, a cineasta disse que a aparência e a imagem enigmática cultivada pelo vencedor do Oscar contribuíram para que as denúncias não afetassem de forma significativa sua carreira. Leto nega todas as acusações.

Em entrevista à revista Variety, McShane classificou como um "mistério" o fato de o ator não ter sofrido maiores repercussões profissionais diante das alegações. Segundo ela, o contexto atual também contribui para isso.

— Há algo acontecendo em nossa cultura. Dez anos após o movimento #MeToo, parece que a indignação com histórias como essa diminuiu. Com a ascensão da "machosfera" e com pessoas muito poderosas enfrentando acusações semelhantes, esse tipo de história acabou sendo normalizado na mente das pessoas — afirmou.

A diretora também disse acreditar que a personalidade pública construída por Leto ao longo da carreira ajudou a blindá-lo.

— Ele cultivou uma persona de cara estranho, enigmático e misterioso, e isso, de certa forma, o protegeu de ser responsabilizado. Ele também é um homem incrivelmente bonito, e acho que existe um elemento de privilégio pela beleza nisso. Muitas das mulheres entrevistadas falaram sobre esse aspecto — acrescentou.

O documentário reúne acusações de abuso sexual, estupro de vulnerável, aliciamento de menores (grooming) e ameaças de violência sexual. As quatro mulheres que apresentam as denúncias mais graves afirmam ter conhecido Leto entre 2002 e 2016, quando tinham entre 16 e 18 anos. Na época, o ator estava na faixa dos 30 e 40 anos.

Em resposta ao jornal The Independent, Jared Leto negou todas as acusações.

— Nunca abusei sexualmente de ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absoluta e categoricamente falsas — declarou.

Segundo a produção da BBC, uma das denunciantes, identificada pelo pseudônimo Isabel, afirma ter sido abusada sexualmente por Leto em um motel de Las Vegas, em 2002, quando tinha 17 anos.

Outra mulher, chamada de Alex, relatou que foi convidada para o quarto de hotel do ator após um show da banda Thirty Seconds to Mars, em Londres, em 2013. Ela afirma que disse a Leto ter 17 anos e ouviu dele que "idade é apenas um número" antes de supostamente receber ameaças de violência sexual. Segundo seu relato, ela deixou o local sem que o abuso ocorresse.

Uma terceira denunciante, identificada como Clara, afirmou que teve relações sexuais com o ator em 2006, quando tinha 17 anos. Ela disse que Leto ignorou uma conversa sobre a idade mínima de consentimento na Califórnia, que é de 18 anos, além de chamá-la de "minha garotinha" e pedir que ela o chamasse de "papai".

Já Etta contou ter conhecido o ator em uma agência de modelos de Los Angeles, em 2014, quando tinha 16 anos. Segundo seu relato, Leto passou a fazer ligações com conteúdo sexualmente explícito, perguntando se ela era virgem e sugerindo manter relações sexuais. Ela também afirmou que, posteriormente, o ator tentou fazê-la assinar um acordo de confidencialidade. A BBC informou ter analisado o documento não assinado, além de e-mails e mensagens relacionados ao caso.

A investigação ainda reúne relatos de outras cinco mulheres que disseram ter recebido ligações de teor sexual por parte de Leto quando eram jovens. Quatro delas afirmam que ainda eram adolescentes na época.

Jared Leto ganhou projeção na década de 1990 com a série My So-Called Life e venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014 por sua atuação em Clube de Compras Dallas. Além da carreira no cinema, ele é vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, formada ao lado do irmão, Shannon Leto.

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