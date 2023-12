A- A+

BRASIL Diretora explica presença de Paulo Gustavo no elenco do filme "Minha vida em Marte 2" Entenda como humorista aparecerá em determinadas passagens do longa-metragem inédito protagonizado por Mônica Martelli

Paulo Gustavo é um dos atores no elenco de "Minha vida em Marte 2", filme que será rodado a partir de 2024. Diretora da continuação do longa-metragem homônimo — protagonizado por Mônica Martelli, e lançado em 2018 —, Susana Garcia revelou, nesta semana, que o humorista aparecerá em determinadas passagens da trama inédita.

"Vai ter Paulo Gustavo, de alguma forma (em 'Minha vida em Marte 2'). A gente tem muita coisa dele. A gente tem os flashbacks, as lembranças da Fernanda (personagem interpretada por Mônica Martelli). A gente tem várias cenas que não colocamos no primeiro filme... São cenas inéditas, e que a gente vai colocar no filme. De uma forma muito bonita, ele estará no filme", explicou a cineasta, em entrevista ao site "Cinepop".

Filme de sucesso

Sequência da história de "Os homens são de Marte... e é pra lá que eu vou", que levou mais de 1,7 milhão de pessoas aos cinemas em 2014, "Minha vida em Marte" (2018) tem como base os monólogos homônimos de Mônica Martelli para o teatro.

Na trama, Fernanda (Mônica) enfrenta uma crise no casamento com Tom (Marcos Palmeira) e conta com o amigo e sócio Aníbal (Paulo Gustavo) para superar a fase. A adaptação da trama para as telonas foi também uma celebração da amizade entre Mônica e Paulo.

Os dois se conheceram em 2005, ano de estreia da peça “Os homens são de Marte...”, quando Paulo procurou Mônica para falar de um projeto semelhante, um monólogo autoral que ele gostaria de montar. Seis meses mais tarde, ele estreava "Minha mãe é uma peça", que levaria dois milhões de espectadores ao teatro nos anos seguintes e venderia outros 22 milhões de ingressos em três adaptações para o cinema, em 2013, 2016 e 2019.

