Diretora Maggie Gyllenhaal optou por não usar IA em seu filme sobre Marilyn Monroe
A americana preside o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano e também apresenta um curta-metragem de 17 minutos sobre Marilyn Monroe
A atriz e diretora Maggie Gyllenhaal afirmou, nesta sexta-feira (4), que parou de usar inteligência artificial generativa de vídeos em seu filme sobre Marilyn Monroe porque "basicamente não funcionou".
A americana preside o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano e também apresenta um curta-metragem de 17 minutos sobre Marilyn Monroe.
Em "Flesh Impact", Dakota Johnson interpreta a lendária estrela em seu auge, e Ellen Burstyn a retrata mais tarde na vida, imaginando como ela teria sido se não tivesse morrido em 1962.
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"As pessoas que encomendaram este projeto me pediram para usar IA", disse Gyllenhaal durante uma palestra sobre inteligência artificial em Veneza.
"Eles estavam usando uma IA licenciada, treinando-a com filmes de Marilyn Monroe dos quais tínhamos os direitos. E eu topei. Pensei: 'Ok, estou curiosa. Vamos ver'", disse a diretora de "A Noiva" e "A Filha Perdida".
"E basicamente não funcionou. Trabalhamos muito nisso e, no fim, descartei a ideia porque o resultado com Dakota interpretando Marilyn Monroe foi muito mais comovente, humano, vibrante", acrescentou.
Esses comentários destacam as limitações atuais da tecnologia de IA em vídeo, o que tem gerado muitas preocupações na indústria audiovisual sobre seu impacto no emprego.