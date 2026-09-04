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CINEMA

Diretora Maggie Gyllenhaal optou por não usar IA em seu filme sobre Marilyn Monroe

A americana preside o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano e também apresenta um curta-metragem de 17 minutos sobre Marilyn Monroe

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Diretora Maggie Gyllenhaal optou por não usar IA em seu filme sobre Marilyn MonroeDiretora Maggie Gyllenhaal optou por não usar IA em seu filme sobre Marilyn Monroe - Foto: Tiziana Fabi/AFP

A atriz e diretora Maggie Gyllenhaal afirmou, nesta sexta-feira (4), que parou de usar inteligência artificial generativa de vídeos em seu filme sobre Marilyn Monroe porque "basicamente não funcionou".

A americana preside o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano e também apresenta um curta-metragem de 17 minutos sobre Marilyn Monroe.

Em "Flesh Impact", Dakota Johnson interpreta a lendária estrela em seu auge, e Ellen Burstyn a retrata mais tarde na vida, imaginando como ela teria sido se não tivesse morrido em 1962.

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"As pessoas que encomendaram este projeto me pediram para usar IA", disse Gyllenhaal durante uma palestra sobre inteligência artificial em Veneza.

"Eles estavam usando uma IA licenciada, treinando-a com filmes de Marilyn Monroe dos quais tínhamos os direitos. E eu topei. Pensei: 'Ok, estou curiosa. Vamos ver'", disse a diretora de "A Noiva" e "A Filha Perdida".

"E basicamente não funcionou. Trabalhamos muito nisso e, no fim, descartei a ideia porque o resultado com Dakota interpretando Marilyn Monroe foi muito mais comovente, humano, vibrante", acrescentou.

Esses comentários destacam as limitações atuais da tecnologia de IA em vídeo, o que tem gerado muitas preocupações na indústria audiovisual sobre seu impacto no emprego.

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