cinema Dirigindo Fusca em "O agente secreto", Wagner Moura já doou carro do mesmo modelo No velho carrinho, ator chegou a dar carona para Camila Pitanga, sua colega de cena em 'Paraíso tropical'

Saudado no domingo em sua primeira exibição, no Festival de Cannes, com uma ovação de treze minutos e uma série de críticas favoráveis, o filme “O agente secreto” deu ao seu protagonista, o ator Wagner Moura, a oportunidade de reviver um velho amor. Em Recife, nas filmagens do longa de Kleber Mendonça Filho (que disputa o prêmio máximo do festival, a Palma de Ouro), ele foi flagrado, em fotos do diretor, dirigindo um Fusca amarelo do ano de 1972.

O carro era parte de cenas do filme, ambientado no final dos anos 1970, no qual Marcelo (Wagner), um especialista em tecnologia foge de um passado misterioso e volta a Recife em busca de paz, mas logo percebe que o clima não é dos melhores.





Alguns haverão de lembrar que em 2007, quando estava trabalhando na novela “Paraíso tropical”, o ator circulava para cima e para baixo com um Fusca 1968. Em fotos, pode-se ver que ele chegou até a dar uma carona pra atriz e colega Camila Pitanga. “Eu prefiro andar nele”, disse Wagner, que na novela interpretava o vilão Olavo, sempre a bordo de veículos de luxo na trama.

“O rádio só pega AM (risos). Mas é ótimo”, dizia o ator, que, apesar do seu amor pelo carro, acabou doando o fusquinha para o Retiro dos Artistas em 2008.





Wagner Moura e Camila Pitanga, no fusquinha do ator, em 2007 — Foto: Reprodução do Facebook

“Inicialmente, planejávamos fazer um leilão ou uma rifa para arrecadar uma verba, mas mudamos de planos. O carro passou por uma reforma e, atualmente, ajuda na locomoção dos nossos residentes”, afirmou naquela época Cida Cabral, administradora do Retiro. Com a reforma, o Fusca, originalmente bege, ganhou uma nova cor (amarelo claro) para assumir a nova função.

