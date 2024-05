A- A+

MÚSICA Disco de Kanye West autografado com xingamento a Adidas vai a leilão por US$ 500 mil O rapper escreveu a ofensa no vinil de um fã, no início do ano, após ele e a patrocinadora romperem o contrato

A casa de leilão Moments In Time colocou à venda uma cópia em vinil de um álbum de Kanye West com um autógrafo polêmico do rapper. Na capa dessa cópia de "My beautiful Dark Twisted Fantasy", de 2010, West escreveu "Fuck Adidas" em fevereiro deste ano, quando um grupo de fãs esperava por ele na saída de um hotel em Paris. O lance inicial do disco está avaliado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

''Pedaço único da história do rap''

O leilão está previsto para o dia 19 de junho. O fã que teve o vinil assinado explicou como passou anos esperando por esse encontro e aproveitou que ele estaria em seu país para conseguir um momento com o ídolo, que aconteceu após aguardar durante três horas na frente do hotel.

"Percebi que o momento que eu esperava por todos esses anos finalmente iria acontecer. É quando YE sai com sua esposa Bianca, e todo mundo está gritando 'f*d*-se Adidas', eu tentei fazer meu caminho para fazê-lo assinar meu vinil, mas eu sou bloqueado por seguranças, e ele volta para a van.", comentou o fã no depoimento sobre a obra no site de leilões. "Naquele momento meu sonho tinha acabado de ser despedaçado, quando de repente ele surge, pede para a galera gritar 'F*d*-se' ainda mais alto, e como num passe de mágica, me vejo sozinho, cara a cara com meu ídolo. Ele pega a caneta e assina 'F*CK ADIDAS, YE'. Foi um momento incrível."

A cena foi gravada por diferentes pessoas e viralizou em uma página de fãs do músico.

"Kanye West acabou de assinar um álbum em vinil do 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' de um fã com 'f*d*-se, Adidas'. Ele não tem medo da Adidas", comentou uma página de fãs sobre o vídeo publicado.

A richa com Adidas

O rapper tinha uma parceria milionária com a empresa de equipamentos esportivos e juntos criaram a linha Yeezy, em 2015. Entretanto, após discursos polêmicos atacando a população judaica, a parceria foi rompida unilateralmente pela empresa alemã.

Em xeque: De Gap a Adidas, saiba quais marcas já romperam com Kanye West

Ainda assim, o músico continuou com o discurso e seus fãs compraram a briga. Após ser recebido pelos apoiadores contra a Adidas e assinar a ofensa, o rapper comentou em suas redes sociais que a Adidas teria "estuprado o seu estilo" ao aprovarem novos tênis para a linha Yeezy sem seu consentimento e sem pagá-lo e pediu um boicote à marca.

"Deixe-me explicar muito claramente para vocês o que está acontecendo com a Adidas", diz West em publicação. "Eles não só estão divulgando colorways (tênis da linha Yeezy) falsos que não são aprovados, eles estão me processando em US$ 250 milhões, e também não estão me pagando por esses sapatos que estão colocando que têm meu nome nele. E eles estão usando cláusulas contratuais e 50 anos de experiência comercial para estuprar um artista, um dos artistas favoritos, bem na frente de vocês em plena luz do dia.", afirmou.

