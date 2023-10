A- A+

Música Discografia de Rita Lee é tema de podcast com 33 episódios; saiba mais O podcast "Rita Lee Discografia comentada", com 33 episódios, traz comentários e histórias sobre todos os álbuns de Rita Lee. Os episódios já estão disponíveis nas plataformas

A discografia de Rita Lee virou tema de um podcast com 33 episódios, já disponível nas plataformas digitais. Com um acervo fonográfico fundamental na MPB desde a Tropicália, passando pelo rock dos anos 70 e 80, a artista se manteve relevante durante os 44 anos que compreendem seu primeiro álbum (“Os Mutantes”, 1968) e seu mais recente (“Reza”, 2012).

Rita Lee - Discografia comentada

Escrita e narrada pelo jornalista niteroiense Beto Feitosa, a série inclui depoimentos e histórias de pessoas que participaram dos álbuns. Produtores como Moogie Canazio, Guto Graça Mello e Max Pierre; músicos como Lee Marcucci, Ricardo Feghali, João Barone, André Christóvam, Claudio Infante, Milton Guedes, Gel Fernandes entre outros; parceiros como Lúcia Turbull e Carlos Rennó.

Na história entram também depoimentos de artistas como Caetano Veloso, Marina Lima, Paula Toller, Fernanda Takai, Ná Ozzetti, Angela Ro Ro, Dóris Monteiro, Fafy Siqueira entre outros. Outros dez nomes da imprensa e da pesquisa musical trazem suas visões para a obra de Rita: Silvio Essinger, Rodrigo Faour, Antonio Carlos Miguel, Leonardo Lichote, Mauro Ferreira, Patricia Palumbo, Jose Telles, Danilo Casaletti, Bernardo Araújo e Adriana de Barros.

Ouça:

O programa, que conta com incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do edital Fomentão, foi totalmente gravado, editado e co-produzido por Crikka Amorim no NaCaverna Estúdio. A produção é assinada pelo site Ziriguidum.com, que estreou em 1996 justamente com uma entrevista com Rita Lee.

O podcast “Rita Lee – Discografia comentada” está disponível nas principais plataformas de podcast.

