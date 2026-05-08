Discreta desde os anos 90 e familiar: quem é a ex de Stenio Garcia, que vai pagar "pensão" ao ator
Ator de 94 anos cobrava de Clarice Piovesan e das filhas que teve com ela a posse de um apartamento em Ipanema avaliado em R$ 2 milhões
Não é de agora que Stênio Garcia e a sua ex-esposa, Clarice Piovesan, estão em pé de guerra. É um conflito que envolve até mesmo as filhas, Cássia e Gaya, que são fruto do casamento de 15 anos que tiveram entre 1968 e 1983. Mas o veterano conseguiu uma vantagem no processo. O ator, de 94 anos, vai receber R$ 5 mil mensais, segundo uma decisão da Justiça. O valor corresponde ao aluguel do apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio, que estava no centro da ação judicial — conforme adiantou Ancelmo Gois, do GLOBO.
Embora hoje esteja em evidência por causa da disputa judicial, Clarice Piovesan já viveu anos de destaque na televisão e no cinema graças à carreira artística construída diante das câmeras. Mas, afinal, quem é a artista?
Clarice construiu carreira na televisão e no cinema nas décadas de 1970 e 1980. Um de seus trabalhos mais lembrados foi no humorístico "Planeta dos homens", em que interpretava Kika ao lado do então marido. O sucesso da dupla levou à criação da série "Kika e Xuxu", voltada ao público infantil. A atriz também ganhou destaque na novela "Feijão Maravilha" e participou de produções do cinema nacional ao longo da carreira.
Leia também
• Stênio Garcia tem vitória na Justiça e deve receber valor mensal da ex; entenda
• Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
• Filhas de Stênio Garcia negam que abandonaram o pai e ator contesta: 'Elas estão mentindo'
Longe da televisão há décadas, Clarice fez sua última atuação na minissérie "Floradas na Serra", exibida em 1991. Desde então, manteve-se afastada da exposição pública, dedicando a rotina principalmente à vida pessoal e à família.
O que aconteceu com Stênio Garcia?
Stênio e Clarice se separaram em 1983 e tiveram duas filhas, para quem o ator teria doado o imóvel quando elas ainda eram menores de idade, em 1992, mas reservando para si seu usufruto vitalício. Acontece que, segundo o ator, Cássia e Gaya "se recusavam a entregar a posse" do imóvel, não permitindo que ele exercesse o usufruto.
Em abril, Stênio entrou com uma notícia-crime contra a ex e as duas filhas para tentar reaver a posse do apartamento. Ele alega "não ter condições dignas de prover seu próprio sustento", vivendo apenas com sua aposentadoria do INSS, que não cobre, ele afirma, "despesas mínimas com remédios e cuidados pessoais".
Com pouco mais de 50 metros quadrados, o apartamento é avaliado em cerca de R$ 2 milhões. Fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade, e foi adquirido ainda na década de 1980.
Mari Saade, atual esposa do ator, ainda adicionou uma nova camada para a história. Segundo ela, o problema teria origem em uma disputa antiga com a ex-mulher de Stênio, mãe das filhas, e não diretamente com as herdeiras. “Isso é desde 1994, não é processo novo, não. E não é com as filhas, é com a mãe das filhas”, contou ela ao portal Leo Dias. “Quando a mãe delas processou o Stênio em 500 mil cruzeiros, eu acho que dava para comprar dois apartamentos na Vieira Souto (em Ipanema). Por isso que o Stênio está sem grana.”
Ainda de acordo com Mari, ao longo da vida, o ator teria sido generoso com as filhas, com doações de imóveis, ajuda financeira frequente e até mesadas que chegavam a R$ 15 mil. Ela afirma, no entanto, que valores de aluguéis que deveriam ser destinados a Stênio não estariam sendo repassados, o que teria agravado sua situação financeira e motivado a atual briga judicial.