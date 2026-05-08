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FAMOSOS Discreta desde os anos 90 e familiar: quem é a ex de Stenio Garcia, que vai pagar "pensão" ao ator Ator de 94 anos cobrava de Clarice Piovesan e das filhas que teve com ela a posse de um apartamento em Ipanema avaliado em R$ 2 milhões

Não é de agora que Stênio Garcia e a sua ex-esposa, Clarice Piovesan, estão em pé de guerra. É um conflito que envolve até mesmo as filhas, Cássia e Gaya, que são fruto do casamento de 15 anos que tiveram entre 1968 e 1983. Mas o veterano conseguiu uma vantagem no processo. O ator, de 94 anos, vai receber R$ 5 mil mensais, segundo uma decisão da Justiça. O valor corresponde ao aluguel do apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio, que estava no centro da ação judicial — conforme adiantou Ancelmo Gois, do GLOBO.

Embora hoje esteja em evidência por causa da disputa judicial, Clarice Piovesan já viveu anos de destaque na televisão e no cinema graças à carreira artística construída diante das câmeras. Mas, afinal, quem é a artista?

Clarice construiu carreira na televisão e no cinema nas décadas de 1970 e 1980. Um de seus trabalhos mais lembrados foi no humorístico "Planeta dos homens", em que interpretava Kika ao lado do então marido. O sucesso da dupla levou à criação da série "Kika e Xuxu", voltada ao público infantil. A atriz também ganhou destaque na novela "Feijão Maravilha" e participou de produções do cinema nacional ao longo da carreira.

Longe da televisão há décadas, Clarice fez sua última atuação na minissérie "Floradas na Serra", exibida em 1991. Desde então, manteve-se afastada da exposição pública, dedicando a rotina principalmente à vida pessoal e à família.

O que aconteceu com Stênio Garcia?

Stênio e Clarice se separaram em 1983 e tiveram duas filhas, para quem o ator teria doado o imóvel quando elas ainda eram menores de idade, em 1992, mas reservando para si seu usufruto vitalício. Acontece que, segundo o ator, Cássia e Gaya "se recusavam a entregar a posse" do imóvel, não permitindo que ele exercesse o usufruto.

Em abril, Stênio entrou com uma notícia-crime contra a ex e as duas filhas para tentar reaver a posse do apartamento. Ele alega "não ter condições dignas de prover seu próprio sustento", vivendo apenas com sua aposentadoria do INSS, que não cobre, ele afirma, "despesas mínimas com remédios e cuidados pessoais".

Com pouco mais de 50 metros quadrados, o apartamento é avaliado em cerca de R$ 2 milhões. Fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade, e foi adquirido ainda na década de 1980.

Mari Saade, atual esposa do ator, ainda adicionou uma nova camada para a história. Segundo ela, o problema teria origem em uma disputa antiga com a ex-mulher de Stênio, mãe das filhas, e não diretamente com as herdeiras. “Isso é desde 1994, não é processo novo, não. E não é com as filhas, é com a mãe das filhas”, contou ela ao portal Leo Dias. “Quando a mãe delas processou o Stênio em 500 mil cruzeiros, eu acho que dava para comprar dois apartamentos na Vieira Souto (em Ipanema). Por isso que o Stênio está sem grana.”

Ainda de acordo com Mari, ao longo da vida, o ator teria sido generoso com as filhas, com doações de imóveis, ajuda financeira frequente e até mesadas que chegavam a R$ 15 mil. Ela afirma, no entanto, que valores de aluguéis que deveriam ser destinados a Stênio não estariam sendo repassados, o que teria agravado sua situação financeira e motivado a atual briga judicial.

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