A- A+

CELEBRIDADES Discreta, filha de Tom Cruise e Katie Holmes atrai olhares por looks estilosos e braços arranhados Suri Noelle, fruto do relacionamento do ator com Katie Holmes, teria relação distante com o pai por causa da religião que ele segue

Apesar de sua costumeira discrição, Suri Noelle é famosa desde pequena. Agora com 19 anos, a garota — fruto do relacionamento de Tom Cruise e Katie Holmes — já foi considerada a criança mais estilosa do mundo.



E continua com fama parecida, já que sempre atraiu olhares por seus looks casuais e cheios de estilo. Nos últimos dias, entretanto, ela tem chamado atenção por outro motivo: seus braços apareceram arranhados em um flagra de paparazzo enquanto ela caminhava por Manhattan, em Nova York.

Não está totalmente evidente o motivo de tais marcas nos membros superiores de Suri. Não foi, entretanto, a primeira vez que a garota foi vista com os arranhões: na última terça-feira (9), ela já havia sido fotografada com a pele machucada e avermelhada durante um outro passeio pela cidade americana.





Em abril do ano passado, Suri ganhou destaque na mídia e nas redes quando atingiu a sua maioridade. Desde então, ela já não recebe mais a pensão anual do pai — cerca de US$ 400 mil, ou R$ 2,2 milhões, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.





Katie Holmes e Tom Cruise com a filha, Suri — Foto: Timothy a. Clary/AFP

Na época, especulou-se que uma das principais razões do término do casamento foi a Cientologia, a religião do ator. Katie estaria determinada a criar a filha longe dessa influência. Nos termos da separação, no entanto, ficou estabelecido que ele teria ampla visitação à menina, mas, segundo a imprensa americana, Tom e Suri têm pouca relação. Em 2016, a revista In Touch publicou que eles ficaram dois anos e meio sem se ver.

Mais conhecida como Suri Cruise, a jovem agora assina como Suri Noelle em homenagem à mãe. Noelle é o nome do meio de Katie Holmes, e a estudante de artes dramáticas usou este nome numa montagem musical de "A família Addams", ao interpretar Mortícia. "Suri" é um nome de origem persa que significa "princesa" ou "vermelho", enquanto em hebreu também denota "princesa". Katie Holmes e Tom Cruise optaram por esse nome singular para sua filha no intuito buscarem imprimir exclusividade e distinção.

Distanciamento

A falta de contato entre Tom Cruise e sua filha, Suri Cruise é marcada pelo distanciamento de mais de uma década. O ator não a vê regularmente, em parte devido à restrições questões da Cientologia, religião da qual Cruise faz parte e Katiel Holmes hoje renega. A falta de contato entre pai e filha sempre foi tema de especulação e debate público, contrastando com a relação mais próxima que Cruise mantém com os irmãos mais velhos de Suri.

Fashion

Desde criança, Suri chamou a atenção da mídia por seu estilo de moda diferente e autêntico. Ela é frequentemente fotografada usando roupas elegantes e acessórios da moda. Suri é uma espécie de ícone fashion desde criança: aos 6 anos de idade, foi eleita a criança mais elegante do mundo.

Discrição

Apesar de sua família ser uma das mais conhecidas de Hollywood, sua mãe, Katie Holmes, fez todo esforço para proteger sua privacidade. Suri é discreta e não tem redes sociais — nem verbete na Wikipedia.

Veja também