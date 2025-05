A- A+

FAMOSOS Discretíssima e com a bênção dos sogros: quem é a namorada de Joaquim, filho de Huck e Angélica Primogênito dos apresentadores tem relacionamento longe dos holofotes com Manoela Esteves, que contaria com a aprovação da família dele

Recentemente, os holofotes todos se voltaram para a família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica por conta da polêmica que envolveu o filho do meio, Benício, e sua então namorada, Duda Guerra.



Já o primogênito do casal, Joaquim, passa completamente longe de burburinhos. Desde 2020, ele namora a estudante Manoela Esteves, com quem vive um relacionamento longe da mídia, mas aparentemente com a aprovação da família. Na última quinta-feira (15), os dois foram vistos deixando um bar no Leblon, na Zona Sul do Rio.

O jovem de 20 anos, que se mudará, em breve, para os Estados Unidos, onde cursará administração na Universidade de Nova York, segue a cartilha dos pais, sem tantas aparições públicas. Seu perfil no Instagram é privado, por exemplo, sendo acompanhado por apenas 1,6 mil pessoas — se comparado com o alcance de seus pais, que são seguidos por milhões.





Manoela, por sua vez, não destoa desse cenário: tem cerca de 2,3 mil seguidores na plataforma. Ela também não faz tantas publicações na rede. A jovem carioca, de 19 anos, cultiva um relacionamento com o rapaz desde 2020 — os dois se conheceram quando tinham 16 anos.





Manoela Esteves, namorada de Joaquim Huck, filho de Angélica e Luciano Huck — Foto: Reprodução/TikTok

No TikTok, Manoela até arrisca alguns passos das famosas “dancinhas” que dominam a rede social, mostrando um pouco de seu lado descontraído. Mas, apesar disso, os vídeos são poucos — e, para preservar sua privacidade, sua conta agora está privada, apenas para pessoas que ela mesma autoriza. E nada de referências imagéticas ao namorado — o casal prefere manter o romance distante dos noticiários de celebridades.

A moça, aliás, tem a “bênção” dos sogros. Publicamente, Angélica até já teceu elogios à nora e demonstrou apoio a ambos. A relação do filho é aprovadíssima. “Gata”, comentou a apresentadora, sobre o look da jovem, numa foto de 2021. Em junho do ano passado, ela deu parabéns para Manoela, também por meio das redes, no dia do aniversário dela: “Feliz vida, linda! Muita saúde e alegria”.

Em 2022, em entrevista a um podcast, Angélica deu detalhes sobre como ela vê o relacionamento do filho mais velho. “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, e eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto. Deixo rolar... Não me meto na conversa, mas sou toda cheia de regras”, contou a apresentadora.

