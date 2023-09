Discretos, Sandy e Lucas Lima só compartilham fotos do filho, Theo, de costas

A- A+

Nesta segunda-feira (25), Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos e do relacionamento que durou 24. Os dois, sempre foram discretos com a vida pessoal e uma das maiores preocupações do casal é preservar o filho, Theo, de 8 anos. Com raras aparições nas redes sociais, Theo é sempre mostrado de costas.

Em agosto, Sandy participou do podcast Quem Pode, Pod e foi questionada sobre essa decisão. A cantora respondeu que a ideia é deixar que Theo escolha se quer ou não ser conhecido.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui (Rio de Janeiro), talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo. Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: ‘Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, explicou a artista que é conhecida desde criança, quando começou a cantar com o irmão Júnior.

