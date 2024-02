Discurso de Miley Cyrus no Grammy alimenta rumores de rivalidade entre pai e filha; entenda

A- A+

Pai da artista pop Miley Cyrus, o cantor Billy Ray Cryus — famoso no universo da música country, nos EUA — não fez qualquer menção pública após a primeira vitória de sua filha no Grammy, no último domingo (4).



A americana de 31 anos também vem ignorando a figura paterna: na premiação considerada o Oscar da música, a cantora agradeceu apenas a mãe, a empresária e produtora Tish Cyrus, ao levar para casa os troféus de melhor performance pop solo e melhor disco do ano. O silêncio de ambos os lados alimenta, desde então, rumores antigos que dão conta de uma briga familiar.

"Acho que não esqueci ninguém", concluiu ela, em seu discurso de agradecimento no Grammy, depois de citar os nomes de empresários, da mãe e da irmã, além de enaltecer o apoio dos fãs. Logo depois, Miley acrescentou: "Mas posso ter esquecido (de agradecer) a minha calcinha". A colocação irônica gerou novas especulações acerca de uma possível rivalidade entre pai e filha, dois grandes nomes da indústria musical nos EUA.

"Meu Deus, Miley Cyrus agradeceu à mãe, mas não ao pai, Billy Ray Cyrus. Acho que os rumores são verdadeiros: ela o odeia tanto...", palpitou um seguidor da cantora no X (antigo Twitter). "Então... Por que Miley Cyrus não agradeceu ao Billy Ray Cyrus, mas agradeceu a mãe e toda a equipe?", questionou outro usuário do microblog. "A rainha Miley Cyrus ganhou seu primeiro Grammy hoje, e tudo que consigo pensar é como ela e o pai não se falam mais", compartilhou outro internauta.

Os rumores de uma briga familiar entre o clã Cyrus começaram depois que a atriz e cantora Noah Cyrus e o ator Braison Cyrus, irmãos de Miley, não compareceram ao casamento da mãe, Tish, com o ator australiano Dominic Purcell, em agosto de 2023. Na data do casamento da mãe, os irmãos passaram o dia postando vídeos por meio do Instagram, em que ambos apareciam passeando num mercado. Na ocasião, Noah usava uma camisa com o rosto do pai, Billy Ray.

Enquanto isso acontecia, Miley fazia as vezes de dama de honra de sua mãe, acompanhando Tish até o altar. "Durante toda a minha vida, minha mãe esteve nos bastidores", disse Miley à edição americana da revista "Vogue". "Foi sempre ela quem me preparou para os grandes dias, começando com as competições de líderes de torcida e, depois, nos sets ou nos bastidores de um show. Ela nunca parou de me dar suporte e tem apoiado muito minhas decisões", completou a cantora.

Meses depois, Miley foi ausência notada no casamento do pai, de 62 anos, com a cantora australiana Firerose, de 34. Os dois se conheceram anos atrás, quando o músico estava filmando a série de sucesso "Hannah Montana" (2006-2011) ao lado de sua filha.

"O divórcio entre os pais de Miley — em abril de 2022 — prejudicou o relacionamento dela com o pai, e tem sido difícil para a cantora se conectar com ele", disse uma pessoa próxima à família ao canal americano "E!", em 2022. "Ela espera que ambos possam eventualmente os dois possam eventualmente melhorar relacionamento entre eles", acrescentou.

O divórcio entre os pais de Miley aconteceu após uma longa crise no relacionamento dos dois. Billy Ray já havia pedido o divórcio em 2010, mas os dois se reconciliaram um ano depois. Em junho de 2013, foi a vez de Tish pedir o divórcio, mas o casal se reuniu um mês depois.

Em 2022, o casamento chegou ao fim — sem chance para que os dois reatassem. Billy Ray tentou acabar com os rumores de uma rivalidade na época, dizendo: "Todo mundo sabia que esse relacionamento havia acabado há muito tempo. Todo mundo está virando a página. A gente sabia que era hora de mudar". No período em que assinaram o divórcio, o casal revelou que estava separado há mais ou menos dois anos.

