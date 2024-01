A- A+

bahia Discussão, vídeo íntimo e ameaça: entenda a briga entre os artistas baianos Oh Polêmico e Zé Paredão Caso repercutiu após o vazamento de um vídeo íntimo de Zé com a ex-namorada e influenciadora Natalya Nery, atual mulher de Polêmico

A briga entre os artistas baianos Deivison Nascimento, conhecido como Oh Polêmico, e Jefferson Souza, famoso com o nome artístico de Zé Paredão, tem tomado as redes sociais nos últimos dias. O caso repercutiu após o vazamento de um vídeo íntimo de Zé com a ex-namorada e influenciadora Natalya Nery, atual mulher de Polêmico.

Segundo Natalya, tudo começou com uma discussão entre Zé Paredão e Oh Polêmico em um evento pré-carnaval. Os dois teriam iniciado uma briga, e a influenciadora saiu em defesa do marido. Na ocasião, segundo ela, Zé teria ameaçado vazar vídeos íntimos gravados com ela na época em que namoravam.

No dia seguinte, o vídeo estava nas redes. Zé Paredão, no entanto, nega que tenha sido o responsável pelo vazamento e diz não ter ameaçado vazar o conteúdo. Em seu perfil no Instagram, Natalya se pronunciou sobre o caso, e disse acreditar que Zé Paredão não tenha superado o término do relacionamento entre os dois.

"Eu me relacionava com essa pessoa. Tive um relacionamento muito curto, não foi duradouro e não foi saudável. Passei muitas coisas. Fiz esse vídeo, na época que me relacionava com ele, tem muito tempo, é vídeo antigo, não foi postado no meu celular, foi postado por ele, ele já tinha me ameaçado dizendo que ia postar (...) Ontem ocorreu o acontecimento entre ele e meu esposo (...) [Ele] não superou, isso é coisa de gente que não supera" diz Natalya, na publicação.

Ao se defender, Zé Paredão alegou que nunca teve acesso ao vídeo, e que nunca chegou a recebê-lo. Ele afirma, ainda, que o registro foi feito no celular da própria Natalya. "Não tem como ela abrir a boca para falar que fui eu que postei ou algo do tipo", publicou o baiano.

'Paz você não vai ter'

Com a repercussão do caso, o artista Oh Polêmico também se pronunciou e defendeu a mulher. Em uma publicação nos stories de seu perfil no Instagram, ele chegou a mandar um "recado" para Zé. No vídeo, ele diz que Paredão “não vai ter paz”.

"Pegou um video do tempo que se envolveu com Natalya para querer postar (...) Cada lágrima que você derramou dela e do filho dela ontem, da família dela, vai ser cobrado (...) Paz você não vai ter nunca. Se ninguém nunca botou você para respeitar as pessoas, eu vou botar você para respeitar todo mundo", disse Oh Polêmico.

