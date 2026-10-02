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STREAMING Disney fecha acordo com Netflix e libera "Percy Jackson", "A Era do Gelo" e outras produções As produções continuarão disponíveis no Disney+, mesmo durante o período de exibição na concorrente

A Disney e a Netflix fecharam um novo acordo de licenciamento que levará filmes e séries do catálogo da companhia, como "A Era do Gelo" e "Percy Jackson", para a plataforma de streaming concorrente.

O contrato prevê a disponibilização de produções clássicas e títulos com temporadas recentes, em períodos e territórios variados, sem exclusividade, de acordo com a Variety.

A movimentação também funciona como uma estratégia de divulgação para os próximos lançamentos das duas franquias.

As produções continuarão disponíveis no Disney+, mesmo durante o período de exibição na concorrente. O acordo amplia a distribuição dos conteúdos da companhia e permite que a Netflix incorpore novos títulos ao catálogo.

"Percy Jackson" e "A Era do Gelo" chegam à Netflix em outubro

As temporadas 1 e 2 de "Percy Jackson e os Olimpianos", série original do Disney+, estarão disponíveis globalmente na Netflix a partir de 4 de outubro, por uma janela promocional de três meses. A iniciativa antecede a estreia da terceira temporada, marcada para 20 de novembro no Disney+.

A franquia "A Era do Gelo" também terá seus cinco primeiros filmes adicionados à plataforma em todo o mundo, pelo mesmo período promocional. A chegada ocorre antes do lançamento de "A Era do Gelo: Mundo de Lava", sexto filme da saga, previsto para 5 de fevereiro de 2027 nos cinemas.

Séries da Disney também entram no catálogo

O contrato contempla três produções da 20th Television. As temporadas 1 a 4 do drama policial "Will Trent: Agente Especial" serão disponibilizadas globalmente na Netflix a partir de 3 de novembro, antes da estreia da quinta temporada na ABC, prevista para o início de 2027.

Já a comédia Reparos em Família, com suas duas primeiras temporadas, chega à Netflix nos Estados Unidos em 1º de dezembro e a mercados internacionais em janeiro. A terceira temporada estreia na ABC em 7 de janeiro de 2027.

A série de ação "O Rastreador", por sua vez, terá as temporadas 1 a 3 disponíveis na Netflix fora dos Estados Unidos a partir de 26 de fevereiro de 2027. A quarta temporada estreia na CBS em 4 de outubro.

O acordo também inclui títulos do catálogo da Disney, como "Felicity", "Revenge", "Army Wives", "Recém-saídos do Barco" e "This Is Us". A disponibilidade varia conforme a região.

Filmes da Pixar e outras produções chegam em 2027

A parceria prevê ainda a inclusão de filmes da Walt Disney Animation Studios e da Pixar que não fazem parte de franquias. A partir do início de 2027, títulos como "Soul", "Elio e Raya" e o "Último Dragão" estarão disponíveis globalmente na Netflix, com datas de estreia ainda não definidas

As novas produções se juntam a outros conteúdos da Disney já licenciados pela plataforma, como Grey’s Anatomy, Caindo na Real, Scandal e Black-ish.

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