Disney adia o lançamento de ''Vingadores: Destino'' e ''Vingadores: Guerras Secretas''

A Disney anunciou na última quinta-feira (22), um adiamento de sete meses de ''Vingadores: Destino'' e ''Vingadores: Guerras Secretas'', principais títulos da Marvel marcados para os próximos anos. O primeiro filme teve sua data alterada de 1º de maio de 2026 para 18 de dezembro do mesmo ano. Já o segundo teve sua estreia adiada de 7 de maio de 2027 para 17 de dezembro de 2027.

De acordo com publicações como o Deadline, Film e ScreenRant, a mudança foi feita após a consideração de diversos fatores. O principal motivo é o tamanho dos longas, que reunirão personagens de diversas produções da Marvel - ''Vingadores: Destino'' anunciou 30 membros do elenco em abril, com o presidente do Marvel Studios Kevin Feige confirmando que mais nomes seriam confirmados em breve. Os sete meses a mais proporcionará um tempo precioso para que os efeitos visuais sejam melhor trabalhados e que os artistas responsáveis por eles não sofram com prazos apertados, como aconteceu em outros filmes do estúdio.

Outra razão dada pelos veículos é evitar que os filmes iniciem uma competição interna entre filmes da Disney, uma vez que ''Vingadores: Destino'' tinha estreia marcada para o mesmo mês do The Mandalorian and Grogu, próximo filme de Star Wars que tem estreia prevista para 22 de maio de 2026. A franquia criada por George Lucas está sob o comando da Disney desde 2012 e, historicamente, seus filmes foram lançados em maio, com 4 de maio, inclusive, sendo conhecido mundialmente como Dia de Star Wars.

A chamada "fadiga de super-heróis" também pode ter tido impacto na decisão de adiamento dos longas. Lançados a poucos meses de distância entre suas estreias, ''Capitão América: Admirável Mundo Novo'' e ''Thunderbolts*'' não tiveram o resultado esperado nas bilheterias mundiais. A Marvel ainda tem Quarteto Fantástico: Primeiros Passos marcado para entrar em cartaz em julho, totalizando três lançamentos do selo em apenas cinco meses. Com ''Vingadores: Destino'' mudando para dezembro de 2026, a Disney garante um intervalo maior entre o seu lançamento e a chegada de ''Homem-Aranha: Um Novo Dia'', que tem estreia marcada para julho do ano que vem.

Por fim, dezembro tem um histórico favorável para blockbusters. Avatar e sua sequência, ''Avatar: O Caminho da Água'', a Trilogia Sequência de Star Wars, ''Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'' e ''Titanic'' foram lançados no último mês do ano e quebraram a chamada "barreira do bilhão" em suas temporadas em cartaz.

''Vingadores: Destino'' e ''Vingadores: Guerras Secretas'' têm direção de Joe e Anthony Russo, responsáveis por ''Vingadores: Ultimato''. Ambos têm roteiro assinado por Stephen McFeely.

