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STREAMING Disney+ amplia catálogo com dramas coreanos e produção sobre Katseye Plataforma prepara estreias para outubro e novembro, com histórias de romance, superação e poder, além de documentário sobre o grupo feminino de K-pop

O Disney+ reforça a aposta em produções asiáticas nos próximos meses com uma programação que combina novos dramas, romances e uma produção documental dedicada a um dos grupos femininos de maior projeção internacional.

Entre outubro e novembro, quatro títulos chegam ao catálogo. Confira a seguir:

Entre os Nossos Passos

A primeira novidade desembarca em 5 de outubro, com dois episódios disponibilizados semanalmente. A trama acompanha Min-jae, um ex-nadador de destaque que teve a carreira interrompida após uma doença provocar a amputação de uma de suas pernas. Anos depois, ele se dedica ao doutorado em robótica e mantém uma postura aparentemente distante, embora nutra o desejo de viver uma relação amorosa.

Sua rotina muda quando conhece You-jin, que deixou a faculdade de moda e passa por um período de incertezas sobre o próprio futuro. A aproximação entre os dois surge de maneira imediata e abre caminho para uma relação que modifica os planos de ambos.

Amor Doce Amor

No dia 7 de outubro, será a vez de Amor Doce Amor, com um episódio novo por semana. A produção leva a história para uma pequena ilha japonesa e apresenta Karin Shirahama, agricultora dedicada ao cultivo de morangos.

A vida da personagem sofre uma reviravolta com a chegada de Lee Yu-bin, um jovem vindo da cidade que enfrenta dificuldades pessoais. Depois de um encontro inicial marcado pelo constrangimento e por situações cômicas, os dois acabam se aproximando por causa de um mal-entendido que os mantém juntos por mais tempo do que imaginavam.

O elenco reúne o sul-coreano Ji Chang-wook, conhecido por trabalhos como O Manipulado e O Pior do Mal, no papel de Yu-bin, e a japonesa Mio Imada, de Tokyo Revengers, como Karin. Kim Soo-jung e Roh Youngsub dividem a direção, enquanto Lee Jae-yoon assina o roteiro.

A produção é resultado de uma parceria entre CJ ENM e Disney, com coprodução da Nippon TV. A CJ ENM também está por trás de sucessos como Pousando no Amor e Rainha das Lágrimas.

Katseye: Wild Hearts

Em 16 de outubro, o catálogo ganha ainda uma produção voltada à música pop internacional. Katseye: Wild Hearts acompanha uma nova etapa da trajetória do grupo feminino e dedica atenção especial à relação das integrantes com seus admiradores, conhecidos como Eyecons.

O filme reúne material inédito, registros produzidos pelos próprios fãs e depoimentos das integrantes. A proposta é mostrar como a comunidade formada ao redor do grupo contribuiu para sua trajetória e para a expansão de sua presença internacional.

A Imperatriz se Casou Novamente

Já em 4 de novembro, o Disney+ estreia A Imperatriz se Casou Novamente. A série é inspirada no popular webtoon da NAVER, que soma quase 3 bilhões de visualizações, e terá quatro episódios liberados inicialmente, seguidos por dois lançamentos semanais.

A história se concentra no casamento entre Navier, uma imperatriz admirada pelo povo, e Sovieshu, governante do Reino do Oriente. A relação começa a desmoronar quando o imperador se envolve com uma escrava fugitiva e decide conquistá-la, provocando uma crise dentro da corte.

Diante da situação, Navier estabelece uma condição para aceitar a separação: ela deverá ter autorização para se casar novamente, desta vez com Heinre, príncipe herdeiro do Reino do Ocidente e adversário político de Sovieshu. A decisão transforma a vida pessoal da imperatriz em uma disputa que também pode alterar o equilíbrio entre os dois reinos.

Além das novas produções, o Disney+ mantém recursos de controle parental voltados à utilização do serviço por diferentes faixas etárias. Entre as ferramentas disponíveis estão perfis protegidos por PIN e restrições de acesso determinadas de acordo com a classificação indicativa dos conteúdos.



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