Disney anuncia "Moana 2" e divulga primeiro teaser da animação; assista

A Disney já anunciou o lançamento de “Moana 2”, sequência da animação lançada em 2016. O filme chega aos cinemas em novembro deste ano e ganhou um teaser de divulgação.

“Moana segue sendo uma franquia incrivelmente popular e mal podemos esperar para dar ao público mais de Moana e Maui quando ‘Moana 2’ chegar aos cinemas”, disse Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, durante o anúncio.

No novo filme, o público acompanhará Moana, Maui e uma nova tripulação de marinheiros incomuns. “Após receber um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar pelos mares distantes da Oceania e entrar em perigosas águas perdidas para viver uma aventura sem precedentes”, diz a sinopse.



Dave Derrick Jr. assume a direção do novo longa. A trilha sonora é dos vencedores do Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, da indicada ao Grammy Opetaia Foa'i e do três vezes vencedor do Grammy Mark Mancina.



