Disney anuncia novo parque temático em Abu Dhabi

O grupo Disney revelou, nesta quarta-feira (7), quem tem planos de abrir um novo parque temático nos Emirados Árabes Unidos, após divulgar um grande aumento em sua receita trimestral.

O parque será construído na ilha de Yas, em Abu Dhabi, em conjunto com a empresa local Miral. A data de abertura não foi divulgada.

Com o resort, a Disney espera atrair turistas do "Oriente Médio, África, Índia, Europa e além", disse a gigante do entretenimento em um comunicado.

O anúncio ocorre pouco antes da visita do presidente americano, Donald Trump, à Arábia Saudita, ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos na próxima semana.

"O Disneyland Abu Dhabi será genuinamente Disney e manifestamente emiradense", disse o diretor da Walt Disney Company, Robert Iger, no comunicado, prometendo "um oásis extraordinário de entretenimento Disney nesta encruzilhada do mundo".

O novo parque combinará "as histórias e personagens icônicos da Disney à cultura vibrante de Abu Dhabi, à sua impressionante costa e imponente arquitetura", disse a Disney.

O de Abu Dhabi será o sétimo parque temático da Disney, que abriu o primeiro na Califórnia em 1955. Os outros ficam na Flórida, Tóquio, Paris, Hong Kong e Xangai.

O presidente da Disney Experiences, Josh D'Amaro, disse em uma entrevista ao The Hollywood Reporter que o novo parque será o destino mais "moderno" e "tecnologicamente avançado" da empresa.

Ele revelou que, em uma configuração incomum para a Disney, o parque seria financiado, construído e operado pelo grupo Miral.

"Com supervisão, é claro, da nossa parte", disse. "Mas estamos muito confiantes nesta região do mundo, neste parceiro e de que o acordo comercial é apropriado", acrescentou.



Resultados positivos da Disney

A gigante americana do entretenimento divulgou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre nesta quarta-feira, impulsionados pelo aumento de assinantes e em uma maior rentabilidade do seu serviço de streaming.

A empresa informou que suas vendas totais aumentaram 7%, para 23,6 bilhões de dólares (135 milhões de reais), entre janeiro e março, e que sua plataforma Disney+ alcançou 126 milhões de assinantes (1,4 milhão acima do trimestre anterior).

O número de assinantes aumentou apesar de analistas previrem sua redução para este período.

O segmento de experiências, que inclui parques temáticos e produtos de consumo, registrou um aumento na receita para 8,9 bilhões de dólares (50,9 bilhões de reais).

As receitas operacionais dos parques e experiências nacionais cresceram 13%, atingindo 1,8 bilhão de euros (11,6 bilhões de reais).

