Disney+: confira as estreias de filmes e séries em abril de 2025 no streaming Segunda temporada de 'Andor' e filme indicado ao Oscar 'Um completo desconhecido' estão na lista

A segunda temporada de "Andor", série do universo Star Wars com Diego Luna, e o filme indicado ao Oscar "Um completo desconhecido", com Timothée Chalamet como Bob Dylan, são os dois grandes destaques internacionais do Disney+ neste mês de abril de 2025.

Na seara nacional, a plataforma coloca no catálogo a série "Maria e o cangaço", com Isis Valverde no papel de Maria Bonita, companheira de Lampião, numa produção que vê o período sob a perspectiva feminina.





Veja mais detalhes sobre essas e outras estreias de abril.

SÉRIES

Dia 4

Maria e o Cangaço

A série apresenta Maria Bonita sob uma nova perspectiva, focando em sua jornada como mulher e mãe. Maria de Déa (Isis Valverde) era uma jovem destemida que ousou impor sua voz em um mundo em que as mulheres viviam submetidas à vontade dos homens e a violência imperava.

Morrendo por sexo

Quando Molly (Michelle Williams) é diagnosticada com câncer de mama metastático em estágio IV, ela decide deixar seu marido, Steve (Jay Duplass). A partir daí, ela começa a explorar, pela primeira vez em sua vida, a amplitude e complexidade dos seus desejos sexuais.

Dia 9

Momfluencer: A Mãe de Todas as Mentiras

Lucrecia (Anita Gutiérrez) é uma executiva criativa que vive uma vida descontraída com seu namorado Federico (Antonio Gaona). O casal não tem planos de ter filhos e vive o dia a dia em busca de diversão, mas, quando ele muda de opinião e quer desesperadamente um bebê, a pressão dele, de seus amigos, da sua mãe e da sociedade se torna insuportável.

Dia 12

Doctor Who, 2ª temporada

O Doutor (Ncuti Gatwa) conhece Belinda Chandra (Varada Sethu) e inicia uma jornada épica para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa está impedindo seu retorno e a equipe da TARDIS que viaja no tempo precisa enfrentar grandes perigos, inimigos e terrores maiores do que nunca.

Dia 22

Andor, 2ª temporada

Os personagens e seus relacionamentos se intensificam à medida que a guerra se torna iminente e Cassian (Diego Luna) se converte em uma peça-chave da Aliança Rebelde. Todos serão colocados a prova e, à medida que os riscos aumentam, as traições, os sacrifícios e as agendas em conflito se tornarão ainda mais profundas.

FILMES

Dia 16

Um completo desconhecido

Ambientado no vibrante cenário musical nova-iorquino do início dos anos 60, em meio a uma agitação cultural, um enigmático jovem de 19 anos do Minnesota chega ao West Village com seu violão e um talento revolucionário, destinado a mudar o curso da música americana. Enquanto estabelece seus relacionamentos mais íntimos durante sua ascensão à fama, ele fica insatisfeito com o movimento folk e, recusando-se a ser limitado, toma uma decisão controversa que repercute culturalmente em todo o mundo. Com Timothée Chalamet e indicado ao Oscar de melhor filme em 2025.

