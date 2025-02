A- A+

STREAMING Disney+: confira as estreias de filmes e séries em fevereiro de 2025 no streaming "Ganhar ou perder", nova série de animação da Pixar, é destaque

Tem animação nova da Pixar no Disney+ em fevereiro: "Ganhar ou perder". Ambientada num campeonato infantil de softball, a produção explora o ponto de vista de importantes personagens dos jogos, dos pais das crianças ao árbitro do torneio.

A plataforma da Disney traz também nova temporada do reality show da família Kardashian e da série 9-1-1.





Confira todos os destaques.

SÉRIES

Dia 5

9-1-1, 8ª temporada

A série explora as experiências de alta pressão dos socorristas (incluindo policiais, bombeiros e atendentes) que são empurrados para as situações mais aterrorizantes, chocantes e desoladoras.

Dia 6

The Kardashians, 6ª temporada

A família Kardashian Jenner retorna com um ano cheio de desafios, realizações e novas aventuras. Com um futuro incerto e com o passado voltando para assombrá-las, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris terão que apoiar umas às outras enquanto desempenham seus papéis de mães e empresárias para superar os obstáculos que surgem com suas vidas cada vez mais complicadas.

Dia 19

Ganhar ou Perder

A série original da Pixar Animation Studios acompanha as histórias entrelaçadas de oito diferentes personagens enquanto cada um deles se prepara para o grande campeonato de softball. A série revela como é realmente estar na pele de cada personagem – as crianças inseguras, seus pais superprotetores, até mesmo um árbitro apaixonado.

Dia 21

Mil Golpes

Série inspirada nas histórias reais de um grupo de personagens que lutam para sobreviver no brutal East End de Londres na década de 1880. Hezekiah Moscow e Alec Munroe são atraídos para o submundo do crime do crescente cenário do boxe sem luvas em Londres. À medida que Hezekiah encontra fortuna e fama por meio da arte do pugilismo, ele atrai a atenção da infame Rainha dos Quarenta Elefantes, Mary Carr, que começa a explorar seus talentos para expandir seu império criminoso.

Dia 24

Sabor Caseiro com Antoni Porowski

Em cada episódio, Antoni Porowski e seus convidados descobrem as histórias únicas por trás de pratos familiares adorados, como as origens da deliciosa massa da família de Justin Theroux na Itália ou os sabores requintados da herança coreana de Awkwafina.

FILMES

Dia 12

Umami: O Sabor da Ambição

Como chef e proprietário de um dos restaurantes mais populares de Istambul, Sina Bora (Burak Deniz) enfrenta uma noite cheia de desafios pessoais e profissionais. Antes da abertura do restaurante, ele fica sabendo que seu pai precisa de uma cirurgia de emergência. Em conflito entre sua família e as dificuldades do restaurante, Sina também se depara com ingredientes faltando, tensões entre a equipe e uma inspeção inesperada. A situação piora quando seu antigo mentor, o famoso chef Renzo (Osman Sonant), chega

