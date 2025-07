A- A+

estreias nos streamings Disney+: confira as estreias de filmes e séries em julho de 2025 no streaming 'Jogo cruzado', série com José Loreto e Carol Castro, é uma das novidades

A principal aposta do Disney+ em julho de 2025 é a série nacional "Jogo cruzado", protagonizada por Carol Castro e José Loreto. Na comédia, ele interpreta Matheus, um ex-jogador de futebol fanfarrão; ela é Elisa, uma jornalista esportiva de TV supercomprometida que finalmente vê o sonho do prorgrama próprio se tornar realidade. Mas com uma condição: dividir a bancada com o ex-atleta. O detalhe: ambos se detestam. Os episódios chegam à platforma no dia 9.

Veja outras estreias do streaming no mês na lista abaixo.

SÉRIES

DIA 1º

Will Trent: Agente especial, 3ª temporada

Quando dois policiais fora de serviço são feridos, o Escritório de Investigação da Geórgia (GBI) precisa localizar o agente especial Will Trent (Ramon Rodriguez), que fugiu recentemente da cidade, para ajudar a resolver o caso. À medida que a investigação avança, Will é levado ao seu passado para limpar o nome de um amigo em meio a rivalidades e corrupção.

DIA 9

Jogo Cruzado

Matheus (José Loreto) e Elisa (Carol Castro) são inimigos declarados. Ela é uma jornalista esportiva talentosa e mal-humorada; ele é um atacante de futebol conhecido por suas festas. Quando um problema de saúde o obriga a interromper a carreira, Elisa tem a oportunidade de apresentar seu primeiro programa esportivo, com uma condição: dividir o pódio com seu inimigo. A guerra entre eles se torna a receita do sucesso.

O Clã Olimpia: Uma História de Redenção

Inspirada em fatos reais, O Clã Olimpia é estrelada por Zaira Romero e acompanha a vida de Olimpia, que sofre uma reviravolta radical quando seu marido é diagnosticado com câncer. Determinada a manter sua família, ela começa a vender haxixe em seu bairro. Mas como quer levar o marido para uma clínica nos Estados Unidos, ela recorre ao tráfico de cocaína para conseguir isso. Junto com seu parceiro, “Moreno”, Olimpia ascende rapidamente no mundo do tráfico de drogas, estabelecendo vínculos com os cartéis colombianos e a máfia napolitana.

Os Simpsons, 36ª temporada

DIA 16

9-1-1, 8ª temporada

A série explora as experiências de alta pressão dos socorristas (incluindo policiais, bombeiros e atendentes) que são empurrados para as situações mais aterrorizantes, chocantes e desoladoras. Esses socorristas devem tentar conciliar o salvamento das pessoas mais vulneráveis com a solução dos problemas de suas próprias vidas.

Bullet Bullet

Em um futuro próximo, onde a civilização entrou em colapso, as pessoas usam os resquícios de civilizações passadas para levar uma vida resiliente, apesar da pobreza. Gear trabalha em uma loja de sucata e recupera itens roubados ao lado de Qu-0213, um robô com quatro personalidades, e Urso Branco, um apostador. Depois de aceitar uma missão misteriosa para roubar um item importante, eles logo se veem perseguidos por assassinos letais. O que Gear e sua equipe ainda não sabem é que o objeto que roubaram guarda um segredo que pode abalar as estruturas do mundo.

Os Feiticeiros Além de Waverly Place

Esta série acompanha o agora adulto Justin Russo, que escolheu levar uma vida normal e mortal com sua família, Giada, Roman e Milo. Quando sua irmã, Alex, traz Billie para casa para pedir ajuda, Justin percebe que precisa tirar suas habilidades mágicas da gaveta para guiar a aprendiz de feiticeira, enquanto cuida de suas responsabilidades diárias e protege o Mundo Mágico.

DIA 23

Washington Black

Estrelado e com produção executiva de Sterling K. Brown e baseado no aclamado romance homônimo, Washington Black acompanha a odisseia de George Washington “Wash” Black, um garoto de onze anos nascido em uma plantação de açúcar em Barbados no século XIX, cuja mente científica prodigiosa o leva a um destino inesperado. Depois que um incidente devastador o obriga a fugir, Wash embarca em uma aventura ao redor do mundo, desafiando e transformando sua visão de família, liberdade e amor.

20.000 Léguas Submarinas

Martin e Pola, em resposta a um S.O.S., vão repentinamente para a dimensão Verne, onde lutam contra as forças do mal encarnadas por Ayrton. Diego e seus amigos descobrem que algo escapou da Dimensão Verne para a Terra e vão procurá-lo com a ajuda de Pompilio e Claudio, no submarino Pompilius.

FILMES

DIA 11

Tubarão: A História de um Clássico

Juntamente com Steven Spielberg, o documentário traça a extraordinária jornada desde sua origem como um romance best-seller de Peter Benchley até se tornar um dos filmes mais icônicos da história. Apresentando imagens de arquivo nunca antes vistas e entrevistas com aclamados diretores de Hollywood, cientistas e conservacionistas especializados em tubarões, o documentário revela o caos dos bastidores e como o filme se tornou um sucesso de bilheteria, inspirou uma nova geração de cineastas e lançou as bases para a conservação dos tubarões que continua até hoje.

Zombies 4: A Era Dos Vampiros

Nos três primeiros filmes de ZOMBIES, Zed (Milo Manheim) e Addison (Meg Donnelly) conseguiram unir humanos e monstros em sua cidade, Seabrook. Agora, uma nova aventura começa para a dupla quando sua jornada toma um rumo inesperado, levando-os para o meio de outra rivalidade entre monstros: daywalkers contra vampiros. As tensões aumentam quando Zed e Addison acabam atuando como conselheiros do acampamento para acalmar as águas entre as duas facções sobrenaturais opostas

Veja também