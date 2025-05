A- A+

STREAMING Disney+: confira as estreias de filmes e séries em maio de 2025 no streaming Quarta temporada de 'Abbot Elementary' é o destaque

O grande destaque de maio no Disney+ é a chegada da quarta temporada de Abbot Elementary, apremiada série de comédia de Quinta Brunson, que chegou às TVs americanas originalmente em outubro do ano passado. Até o momento, a produção já foi indicada a 24 Emmys, vencendo quatro, incluindo melhor atriz para Brunson.

A novidade chega no dia 28 de maio. Confira ouros destaques do mês do Disney+ abaixo.

SÉRIES

Dia 7

Kun por Agüero

Com 4 episódios e centrada na vida do reconhecido atleta argentino, Kun por Agüero recorre a memorável carreira de Sergio ‘Kun’ Agüero na voz do próprio protagonista, que compartilha reflexões e revelações sobre os momentos mais incríveis e desafiadores da sua vida profissional e pessoal com material de arquivo inédito e entrevistas exclusivas com a sua família, amigos e reconhecidas figuras como Lionel Messi, Pep Guardiola, Nicolás Otamendi e Ibai Llanos, entre outros.

Criminal Minds, 17ª temporada

A equipe de elite de perfiladores criminais do FBI trabalha para descobrir os segredos da “Estrela Dourada”. Eles são forçados a se associar ao seu nêmesis recentemente preso, Elias Voit, para ajudar a traçar o perfil de um impiedoso assassino no centro do mistério. Conspirações giram em torno do FBI, revelando segredos há muito enterrados.

Dia 14

Doc

A série é centrada na brilhante e energética Dra. Amy Larsen (Molly Parker), chefe de Medicina Interna do Hospital Westside de Minneapolis. Após uma lesão cerebral que apaga os últimos oito anos de sua vida, Amy deve se desenvolver em um mundo desconhecido onde não se lembra dos pacientes que tratou, dos colegas com os quais cruzou, do homem que ama e nem da tragédia que a levou a se afastar de todos.

Dia 16

Bem-vindos ao Wrexham, 4ª temporada

Rob McElhenney e Ryan Reynolds enfrentam a gestão do clube de futebol profissional mais antigo do mundo. A série documental narra os sonhos e as preocupações de Wrexham, uma cidade trabalhadora do norte deGales, Reino Unido, enquanto duas estrelas de Hollywood guiam o futuro do seu histórico clube. A quarta temporada acompanha os Wrexham Red Dragons enquanto enfrentam a EFL League One depois de consecutivas vitórias.

Dia 21

Spidey e seus amigos espetaculares, 3ª temporada

Em Spidey e seus amigos espetaculares, a equipe Spidey enfrenta novos vilões com a ajuda de seus trajes lança teias e seus dinopoderes. Juntos, protegem a natureza e sua surpreendentes dinocasa na árvore.

A Vida Secreta das Esposas Mórmons, 2ª temporada

Quando uma das swingers originais do infame escândalo sexual retorna de surpresa, as amizades ameaçam se desfazer, a medida que os segredos, as mentiras e as acusações explodem. Em uma batalha pela alma do #MomTok, será que a traição destruirá a irmandade ou a verdade as libertará?

Dia 28

Abbot Elementary, 4ª temporada

A quarta temporada da comédia sobre local de trabalho, Abbot Elementary, continua com as aventuras de um grupo de professores dedicados e apaixonados, e um diretor ligeiramente surdo, navegando pelo sistema de escola públicas da Filadélfia. Apesar das dificuldades, eles estão determinados a ajudar seus alunos a terem sucesso na vida, e embora esses incríveis servidores públicos possam estar em menor número e sem recursos, eles amam o que fazem.

Dia 29

Adultos

A série de comédia acompanha um grupo de jovens de 20 e poucos anos em Nova Iorque que tentam ser boas pessoas, apesar de que ainda não são nem “boas” nem “pessoas”.

