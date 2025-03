A- A+

STREAMING Disney+: confira as estreias de filmes e séries em março de 2025 no streaming 'Demolidor: renascido' é a série mais aguardada da lista

"Demolidor: renascido", a primeira série do Universo Cinematográfico Marvel de 2025, é a principal estrela do cardápio do Disney+ em março.

Além deste destaque, há uma minissérie com Ellen Pompeo, que ficou famosa por Grey´s Anatomy. Agora, ela faz parte de "A família perfeita", sobre uma criança com nanismo adotada por um que casal que, ao longo da trama, mostra não ser realmente quem aparentava.

Confira outras novidades de março de 2025 do Disney+ abaixo.

SÉRIES

Dia 4

Demolidor: renascido

Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado cego com sentidos aguçados, luta por justiça em seu movimentado escritório de advocacia, enquanto o ex-chefe da máfia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue seus próprios interesses políticos em Nova York. Quando suas identidades passadas começam a vir à tona, os dois homens se encontram em uma inevitável rota de colisão.

Dia 16

Grey’s Anatomy, 20ª temporada

Nesta temporada, Jessica Capshaw retorna como a Dra. Arizona Robbins e Alex Landi como a Dra. Nico Kim. Além disso, Natalie Morales se junta ao elenco como Monica Beltran, uma reconhecida cirurgiã pediátrica, e Freddy Miyares como Dorian, um paciente que luta por seu futuro depois de um grave acidente.

Dia 19

Uma Família Perfeita

Narrado a partir de vários pontos de vista, como uma maneira de explorar questões de perspectiva, preconceitos e trauma, este cativante drama é inspirado nas inquietantes histórias que rodeiam um casal do meio-oeste americano que adota uma menina com uma rara forma de nanismo.

No entanto, a medida que a criam junto com seus três filhos biológicos, surge um enigma em torno da sua idade e seu passado, e pouco a pouco eles começam a suspeitar que talvez ela não seja quem diz.

Dia 24

David Blaine: Magia Inesperada

David Blaine convida o público a fazer parte de um fascinante intercâmbio cultural e de uma viagem incrível por culturas extraordinárias, onde ele se reune com artistas e mestres (que inspiram e compartilham com ele habilidades – e segredos – excepcionais) no Brasil, no Sudeste Asiático, Índia, Círculo Polar Ártico, Sul da África e Japão.

FILMES

Dia 28

Alexandre e a Viagem Terrível, Horrível, Espantosa e Horrorosa

Alexandre Garcia (Thom Nemer) sempre acreditou ter a pior sorte do mundo. Por isso, quando sua mãe, Val (Eva Longoria), uma escritora de viagens, decide reunir sua família aparentemente desconectada, levando-a de férias para a Cidade do México a bordo de um luxuoso trailer, Alexandre tem certeza de que tudo terminará em desastre. A família começa a viagem apesar dos medos de Alexandre. No entanto, logo eles descobrem que absolutamente tudo começa a dar errado.

