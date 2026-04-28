Disney contrata Monica Albuquerque para chefiar conteúdo original do Disney+ Brasil

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Monica Albuquerque, ex-vice-presidente de desenvolvimento de conteúdo da NBC Universal Telemundo Enterprises, foi contratada pela Disney. Com exclusividade ao Estadão, o grupo confirmou a contratação da executiva, que teve longa passagem pela Globo entre 1999 e 2020, e assume como a nova Chefe de Conteúdo Original do Disney+ Brasil.

"Sempre vi na Disney um lugar onde fantasia e descoberta caminham de mãos dadas, onde aprendemos, desde cedo, que imaginar também é uma forma de existir", afirmou Monica em comunicado enviado ao Estadão. "Chegar nesta empresa e me juntar a um time tão extraordinário é mais do que um movimento de carreira - é um retorno à origem do meu próprio encantamento com as histórias."

"Depois de uma jornada profundamente transformadora no mercado hispânico dos Estados Unidos, que ampliou meu repertório e me ensinou a olhar para os conteúdos a partir de diferentes lentes culturais, volto ao Brasil movida por um desejo muito claro: construir pontes. Pontes entre culturas, entre gerações, entre quem somos e quem ainda podemos ser. Trago na bagagem um senso de propósito renovado e uma perspectiva fresca sobre um ambiente tão familiar."

A executiva afirmou ainda que "o Brasil é um país de histórias emocionalmente potentes, e acredito profundamente na capacidade dessas narrativas de atravessar fronteiras e dialogar com o mundo. Retornar ao meu país como parte de uma empresa que moldou a minha imaginação desde a infância é uma honra e uma conquista profissional em um momento muito especial da minha vida."

"Volto com o compromisso de seguir abrindo caminhos para que nossa indústria possa florescer coletivamente", concluiu.

Após anos na Globo, onde trabalhou como diretora de Relações Públicas e liderou o departamento de desenvolvimento artístico, Monica foi contratada pela Warner Bros. Discovery, onde desenvolveu projetos como Beleza Fatal e Dona Beja, sucessos nacionais da HBO Max.

Em 2024, a executiva passou a integrar a equipe da NBC Universal Telemundo, onde coordenou o setor de desenvolvimento de conteúdo.

Na Disney, Monica dará continuidade ao desenvolvimento de produções nacionais do estúdio, trabalhando sob o comando de Daniel Burman, chefe do setor criativo do Disney+ na América Latina. Atualmente, o selo tem diversos títulos brasileiros já disponíveis em seu streaming incluindo Impuros, Amor da Minha Vida, Vida Bandida, Jogo Cruzado, Maria e o Cangaço e Mila no Multiverso.

Ao longo da carreira, Monica foi reconhecida com diferentes prêmios internacionais, sendo reconhecida pela revista Variety, uma das mais importantes do segmento, como uma das 50 mulheres mais influentes no entretenimento internacional. Em 2025, ela recebeu o prêmio Mulher do Ano da Worldwide Audiovisual Women’s Association.

A executiva é também membro da Academia de Internacional de Artes e Ciências Televisivas e serve como votante e jurada no International Emmy Awards, Festival de Cinema de Nova York, Rose D'Or Latino, Prêmios Produ e Rockie Awards.

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